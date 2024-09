O que é o SASB?

Os Padrões SASB abordam a materialidade das questões de ESG com base nas nuances de cada setor. Essa especificidade setorial diferencia os Padrões SASB de outros frameworks de relatórios de sustentabilidade, como a Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) (link fora de ibm.com) e o International Integrated Reporting Council (IIRC) (link fora de ibm.com).

A estrutura SASB inclui duas ferramentas para ajudar as organizações a fazerem divulgações específicas do setor e relatórios em alinhamento com uma estrutura de relatórios globalmente aceita:

Mapa de materialidade

O mapa de materialidade retrata visualmente como 26 questões gerais de sustentabilidade são materialmente financeiras para 77 indústrias, alinhadas ao Sistema de Classificação de Indústria Sustentável baseado nos EUA.

As questões de sustentabilidade são categorizadas em cinco principais dimensões, às vezes referidas como o índice SASB:

Ambiente

Capital social

Capital humano

Modelo de negócios e inovação

Liderança e governança.

Os setores estão agrupados nas seguintes categorias mais amplas:

Bens de consumo

Extração e processamento mineral

Financeiro

Alimentos e bebidas

Setor de saúde

Recursos renováveis e energia alternativa

Transformação de recursos

Serviços

Tecnologia e comunicações

Transportes

O mapa ajuda as organizações a entender quais questões de ESG são relevantes para seus setores e por que precisam medi-las e relatá-las.

Localizador de materialidade

O localizador de materialidade é uma ferramenta para comparar empresas ou setores no mapa de materialidade e encontrar tópicos de divulgação relevantes para setores específicos. Os usuários podem comparar até quatro setores para entender as diferenças e semelhanças nos tópicos de divulgação.