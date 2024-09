A segurança no local de trabalho aborda a proteção da saúde e do bem-estar dos trabalhadores no local de trabalho. Envolve a identificação e mitigação de riscos em potencial que possam causar lesões, doenças ou acidentes entre os funcionários. As medidas de segurança no trabalho inclui o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, o treinamento dos funcionários sobre programas de segurança, a realização de inspeções de segurança e a implementação de procedimentos de segurança para criar um ambiente de trabalho de acordo com as normas de segurança. Em 2021, 5.190 trabalhadores nos EUA sofreram acidentes de trabalho fatais, e as medidas de EHS visam reduzir esse número.1