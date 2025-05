Governança: a empresa deve divulgar a supervisão do conselho e o papel do gerenciamento na avaliação e gerenciamento dos riscos e oportunidades relacionados ao clima.

Estratégia: a empresa deve divulgar seus riscos e oportunidades relacionados ao clima (no curto, médio e longo prazo) e os possíveis impactos sobre seus negócios, estratégias, planejamento financeiro e governança corporativa. Também deve descrever sua resiliência diante de diferentes cenários climáticos, como uma análise de cenário climático de 2 °C ou menos.

Gerenciamento de riscos: a empresa deve divulgar seus processos para identificar, avaliar e gerenciar riscos climáticos e como esses processos são integrados aos seus processos e estratégia de gerenciamento de riscos gerais.

Métricas e metas: a empresa deve divulgar as métricas e metas que usa para medir o sucesso no enfrentamento dos riscos climáticos e no aproveitamento das oportunidades. Também deve apresentar seu plano de transição, com as ações e atividades que permitirão atingir a neutralidade nas emissões de carbono até 2050. Isso inclui a divulgação das métricas e metas relativas às três categorias de emissões de GEE, ou escopos:

As emissões do escopo 1 resultam diretamente de operações pertencentes ou controladas por uma organização relatora.





As emissões do escopo 2 estão associadas à geração de energia comprada, como eletricidade, calor ou vapor. Estas são emissões indiretas, mas podem ser propriedade e controladas diretamente pela organização reportadora.





Emissões do Escopo 3 são aquelas que as organizações não controlam diretamente, mas que ocorrem como resultado de suas operações ou cadeia de valor. O Carbon Disclosure Project (CDP), que ajuda empresas, cidades e estados a gerenciar seu impacto ambiental, estima que as emissões do Escopo 3 representam, em média, 75% das emissões de gases de efeito estufa das empresas .

A metodologia do Greenhouse Gas Protocol é o padrão mais adotado para calcular as emissões de GEE. As emissões dos Escopos 1 e 2 costumam ser mais fáceis de calcular, pois as informações necessárias estão prontamente disponíveis para a empresa que faz o relatório. Já as emissões do Escopo 3 são mais difíceis de calcular, pois envolvem terceiros (como parceiros da cadeia de suprimentos ou participações societárias) sobre os quais a empresa tem pouca visibilidade ou controle.

Os princípios para divulgação eficaz, projetados com o propósito de auxiliar as organizações a realizar as divulgações financeiras relacionadas ao clima mais transparentes e consistentes possíveis, estas diretrizes incluem: