Neutralidade de carbono significa o ponto em que as emissões líquidas globais de gases de efeito estufa (GEE) causadas pelo homem, incluindo dióxido de carbono e metano, foram reduzidas para o mais próximo de zero possível, com quaisquer emissões residuais removidas permanentemente da atmosfera.
Equilibrar a equação para alcançar neutralidade de carbono nas emissões de gases de efeito estufa será extremamente desafiador, pois exigirá a eliminação de todas as emissões residuais, especialmente aquelas em setores difíceis de reduzir, como agricultura e produção de aço, cimento e produtos químicos.Há alguma conjectura sobre a validade de certas técnicas de remoção de carbono, mas, independentemente disso, as quantidades removidas para equilibrar o que é emitido devem ser permanentes.Permanência significa que não deve retornar à atmosfera ao longo do tempo, como ocorre com a destruição de florestas ou com a captura e armazenamento inadequados de carbono.
O conceito de neutralidade de carbono das emissões GEE foi popularizado pela primeira vez pelo Acordo de Paris (link externo ao site ibm.com), um acordo de referência negociado na Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP2015) de 21 para limitar o impacto das emissões de gases de efeito estufa.
O objetivo do Acordo de Paris é que o mundo atinja a neutralidade de carbono em emissões de GEE na segunda metade deste século.
Para evitar os piores impactos da mudança climática, o aumento da temperatura global precisa ser limitado a 1,5 °C (2,7 °F) acima dos níveis pré-industriais.1 Hoje, a Terra já está a 1,1 °C (2 °F) mais quente do que no final dos anos . Entretanto, as emissões globais continuam a aumentar e a temperatura da Terra está no caminho certo para aumentar 2,7 °C (4,7 °F) até o final deste século, de acordo com o Relatório de Emissões da UNPD 2021 (link reside fora de ibm.com).
O consenso científico internacional é que, para evitar que o aquecimento global ultrapasse o limite de 1,5°C, as emissões de carbono de curto prazo de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, devem ser reduzidas em cerca de 45 a 50% até 2030 e pelo menos 90% até 2050.2
Até que as emissões de GEE sejam alcancem a neutralidade de carbono, a temperatura do planeta continuará a subir com consequências cada vez mais graves.Em um relatório especial (link externo ao ibm.com) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) (o link externo ao site ibm.com), um grupo composto pelos principais cientistas climáticos do mundo destacou a gravidade dos impactos climáticos com um aumento de 1,5°C e como as coisas ficarão ainda piores se o aumento da temperatura global chegar a 2°C (3,6°F).Alguns dos efeitos destacados no relatório especial do IPCC incluem ondas de calor, perda de espécies e aumento do nível do mar.
Diversas organizações governamentais e não governamentais lançaram iniciativas voluntárias, redes ou plataformas de compromisso que organizações do setor público e privado podem utilizar para ajudar a validar publicamente suas ambições e avaliar o desempenho em relação às metas.
Veja abaixo uma visão geral de algumas dessas plataformas:
Race to Zero
Objetivos específicos para construções
Iniciativa SBTi Net Zero
A iniciativa Science Based Target (SBTi) (link externo ao site ibm.com) é mais do que uma plataforma de compromisso com a neutralidade de carbono. Ela oferece serviços pagos para ajudar as organizações a definir suas metas de redução de emissões de GEE e validar as metas de acordo com os critérios da SBTi. Em 2021, a SBTI (link externo ao site ibm.com) apresentou seu padrão de neutralidade de carbono, que eles afirmam ser "a primeira estrutura do mundo para a definição de metas corporativas de neutralidade de carbono alinhadas com a ciência climática".
Para alcançar neutralidade de carbono em emissões de GEE, as organizações precisam medir suas emissões de carbono, identificar oportunidades de redução, desenvolver um plano, agir contra ele e medir e relatar metas.
Para obter mais informações sobre as abordagens para atingir as metas de redução de emissões, consulte descarbonização.
Embora a obtenção de neutralidade de carbono em emissões de GEE tenha ganhado um impulso considerável, o conceito não está isento de desafios. Em uma avaliação das promessas climáticas de vários países e corporações, o Net Zero Stocktake 2022 (link externo ao site ibm.com) afirma: "Em comparação com a cobertura quase universal das metas de neutralidade de carbono em nível de país, o volume e a robustez das metas estabelecidas por agentes não estatais são alarmantemente fracos e devem enfrentar um escrutínio crescente à medida que as iniciativas de responsabilização lideradas pela ONU, nacionais e ONGs aumentam".
Embora as promessas de neutralidade de carbono em emissões de GEE tenham sido feitas por um grande número de organizações, muitas delas apenas prometeram sua intenção com pouco ou nenhum cumprimento sobre como alcançariam suas metas de neutralidade de carbono.
Esta situação também trouxe um escrutínio sobre o greenwashing. Greenwashing é quando uma organização apresenta uma impressão imprecisa ou incompleta de sua ação climática para inflar suas alegações de práticas ambientais e resultados de desempenho.
Um método utilizado pelas organizações para monitorizar as suas emissões e apoiar as suas reivindicações de redução é a contabilização dos GEE.
O cálculo das emissões de gases de efeito estufa é um processo complexo. O GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (link externo ao site ibm.com) estabelece metodologias para contabilidade e relatórios de emissões e ajuda as organizações a criar um inventário de gases de efeito estufa. O inventário é uma lista de fontes de emissões e as emissões associadas calculadas usando métodos padronizados, principalmente com base no uso de fatores de emissões médios para converter diferentes tipos de energia e uso de combustível em emissões equivalentes de CO2.
Embora a neutralidade de carbono não esteja isento de seus problemas e desafios, incluindo os mencionados acima, o movimento sem dúvida estimulou a ação climática onde não existia anteriormente.
A ação climática coletiva de organizações e jurisdições em todo o mundo deu origem a políticas climáticas, comparativas e transparência de emissões. Alguns investidores estão incluindo iniciativas de neutralidade de carbono em sua avaliação do desempenho organizacional. Por sua vez, as organizações estão assumindo compromissos públicos para alcançar esses resultados.
