Neutralidade de carbono significa o ponto em que as emissões líquidas globais de gases de efeito estufa (GEE) causadas pelo homem, incluindo dióxido de carbono e metano, foram reduzidas para o mais próximo de zero possível, com quaisquer emissões residuais removidas permanentemente da atmosfera.

Equilibrar a equação para alcançar neutralidade de carbono nas emissões de gases de efeito estufa será extremamente desafiador, pois exigirá a eliminação de todas as emissões residuais, especialmente aquelas em setores difíceis de reduzir, como agricultura e produção de aço, cimento e produtos químicos.Há alguma conjectura sobre a validade de certas técnicas de remoção de carbono, mas, independentemente disso, as quantidades removidas para equilibrar o que é emitido devem ser permanentes.Permanência significa que não deve retornar à atmosfera ao longo do tempo, como ocorre com a destruição de florestas ou com a captura e armazenamento inadequados de carbono.

O conceito de neutralidade de carbono das emissões GEE foi popularizado pela primeira vez pelo Acordo de Paris (link externo ao site ibm.com), um acordo de referência negociado na Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP2015) de 21 para limitar o impacto das emissões de gases de efeito estufa.

O objetivo do Acordo de Paris é que o mundo atinja a neutralidade de carbono em emissões de GEE na segunda metade deste século.