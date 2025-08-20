Publicado: 28 de novembro de 2023
contribuidores: Amanda McGrath, Alexandra Jonker
Problemas ambientais são o conjunto de desafios e problemas enfrentados pela Terra e seus sistemas naturais. Das mudanças climáticas e poluição à superpopulação e à utilização de energia, estas questões são complexas e interligadas. À medida que afetam a saúde do mundo natural, as questões ambientais podem ter impactos significativos na saúde humana e no bem-estar, bem como nas organizações e nas operações de negócios.
Problemas ambientais resultam de uma combinação de causas naturais e impacto humano. Enquanto os ecossistemas da Terra são projetados para lidar com certas quantidades de distúrbios naturais (como incêndios florestais e inundações), as atividades humanas podem criar circunstâncias em que elas acontecem com maior frequência ou intensidade.
Desde a Revolução Industrial, a queima de combustíveis fósseis e outras atividades aumentou a quantidade de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, levando a um aumento no aquecimento global. As mudanças climáticas resultantes aceleraram a perturbação do meio ambiente e os processos naturais vitais. Práticas de uso de terras, extração de recursos naturais, descarte de resíduos e outros comportamentos humanos também contribuem para questões ambientais.
Cada questão ambiental contribui para uma série de desafios interconectados que a Terra e os seres humanos enfrentam. Aqui está um olhar mais atento sobre alguns dos principais tipos de questões ambientais:
A mudança climática refere-se às mudanças de longo prazo na temperatura, precipitação e outros padrões climáticos causados por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis. Essas atividades aumentaram a quantidade de emissões de gases de efeito estufa liberadas, essas emissões retêm o calor na atmosfera da Terra, levando ao aumento das temperaturas globais. De acordo com a NASA, a temperatura média da superfície da Terra aumentou cerca de 1°C desde o final do século XIX.1 Os resultados incluem o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, a perturbação dos ecossistemas e o aumento de eventos climáticos graves, como secas, inundações, ondas de calor e incêndios florestais.
Biodiversidade se refere à variedade de vida na Terra, incluindo animais, plantas e microorganismos. Da Amazônia à tundra, a biodiversidade é essencial para o equilíbrio ecológico do planeta. A perda da biodiversidade pode levar à extinção de espécies, colocar em risco o abastecimento de alimentos, água e reduzir o sequestro de carbono (o processo natural de remoção do dióxido de carbono da atmosfera, essencial para reduzir as mudanças climáticas). As atividades humanas, como desmatamento, expansão agrícola, mudanças no uso da terra e poluição, contribuem para a perda geral da biodiversidade. O uso de pesticidas também pode prejudicar espécies que não são alvos e perturbar os ecossistemas. De acordo com o World Wildlife Fund, a Terra perdeu 69% de suas populações de vida selvagem desde 1970.2
A poluição do ar refere-se à presença de substâncias nocivas, como dióxido de carbono, metano e dióxido de nitrogênio, no ar que as pessoas respiram. A queima de combustíveis fósseis, os processos industriais, o transporte e os incêndios florestais podem ter um impacto negativo na qualidade do ar. A exposição a partículas finas, ozônio no nível do solo e outros poluentes pode causar problemas respiratórios, doenças cardíacas, câncer e outros problemas de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar externo causa 4,2 milhões de mortes prematuras todos os anos.3
Os oceanos da Terra enfrentam uma série de ameaças. Os oceanos absorvem quase um terço do dióxido de carbono liberado na atmosfera, à medida que as emissões globais de carbono aumentam, também aumenta a quantidade absorvida pelos oceanos, levando à acidificação. A acidificação dos oceanos pode prejudicar a vida marinha, perturbar os ecossistemas e impactar a segurança alimentar global. A poluição também coloca os oceanos em risco: as Nações Unidas estimam que 11 milhões de toneladas métricas de plástico entram na água a cada ano,4 enquanto águas residuais, derramamentos de óleo, produtos químicos e outros poluentes causam danos aos organismos vivos e seus habitats. Além disso, à medida que o aquecimento global derrete as geleiras da Terra, o nível do mar aumenta, o que pode prejudicar a vida marinha e causar inundações e erosões costeiras.
Para além do oceano, as outras fontes de água da Terra também enfrentam desafios. A água potável segura é fundamental para a saúde humana, no entanto, os resíduos industriais, os pesticidas e os processos agrícolas podem poluir as fontes de água. A presença das bactérias e concentrações químicas resultantes na água potável podem causar problemas digestivos, doenças neurológicas, infecções de pele e muito mais. Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso a água potável e, à medida que as mudanças climáticas e as ações humanas diminuem a oferta de água disponível, dois terços da população mundial podem enfrentar escassez de água até 2025.5
De acordo com as Nações Unidas, a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões até 2050.6 À medida que a população global cresce, também aumenta a demanda por recursos naturais, bem como o impacto humano no meio ambiente. Sem desenvolvimento sustentável, a superpopulação pode levar à escassez de alimentos e água, e ao esgotamento de outros recursos. Também pode agravar questões como descarte de resíduos, poluição e desmatamento, que podem contribuir para problemas de saúde pública.
O uso geral de energia pode ter um grande impacto no meio ambiente. Hoje, os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia para a maioria dos indivíduos, empresas e setores, no entanto, a sua combustão é uma fonte significativa de emissões de gases com efeito estufa e pode contribuir para outros problemas ambientais, como a chuva ácida. As fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica e a hidrelétrica, podem oferecer maneiras de reduzir as emissões de carbono, mas têm seus próprios impactos ambientais em potencial.
Eventos climáticos extremos - como furacões, inundações, incêndios florestais, secas e tempestades de neve - estão se tornando mais frequentes e severos devido às mudanças climáticas. Esses eventos representam uma ameaça tanto para o meio ambiente quanto para as populações humanas, e podem causar danos significativos à infraestrutura, às casas e aos modos de vida. O aumento das temperaturas e o aumento do nível do mar, entre outros fatores, contribuem para o aumento das condições climáticas extremas. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, eventos climáticos e meteorológicos extremos foram responsáveis por 2 milhões de mortes e USD 4,3 trilhões em perdas econômicas entre 1970 e 2021.7
Pessoas, governos, organizações e comunidades estão tentando lidar com problemas ambientais de várias maneiras:
Por meio da pesquisa e do desenvolvimento científico, as pessoas estão aprendendo mais sobre as causas dos problemas ambientais e as maneiras de limitar ou reparar suas consequências negativas. Novas tecnologias, incluindo avanços em fontes de energia renováveis e operações com eficiência energética, podem ajudar a reduzir as emissões de carbono. A ecologia e a ciência ambiental podem oferecer uma melhor compreensão de como as atividades humanas afetam a Terra de maneiras complexas. Esforços de educação pública difundem o conhecimento sobre o impacto nocivo de alguns comportamentos e práticas sobre o meio ambiente e podem estimular o interesse na proteção ambiental e no desenvolvimento sustentável.
Os esforços colaborativos internacionais estão tentando encontrar e implementar soluções que mitiguem os problemas ambientais. Organizações de meio ambiente, saúde e segurança (EHS) se concentram em proteger o meio ambiente da poluição e degradação. Elas desempenham um papel na pesquisa e assessoria sobre a gestão ambiental e medidas de proteção para reduzir o impacto negativo das atividades humanas, emissões e materiais perigosos nos ecossistemas. Os tratados, como o Acordo de Paris, visam lidar com a mudança climática em escala internacional. O compartilhamento de recursos e melhores práticas entre os países também pode levar a esforços mais efetivos de proteção ambiental.
Cada vez mais empresas estão adotando políticas de responsabilidade social corporativa tendo em mente os desafios ambientais. Elas buscam aumentar a sustentabilidade nos negócios para minimizar quaisquer contribuições para as mudanças ambientais. Seus esforços podem incluir reduzir as emissões e a pegada de carbono, usar menos água e energia, além da minimização de resíduos e aprimoramento da gestão dos mesmos. A transparência na comunicação de seu impacto ambiental, por meio do uso de frameworks de relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) e conforme exigido por diretrizes como a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) da Europa, ajuda a manter as empresas responsáveis e permite que os consumidores façam escolhas informadas. Muitas estão seguindo as recomendações estabelecidas pela Task Force on Climate-related Financial Disclosures, ou TCFD, para informar investidores, acionistas e o público sobre seus riscos financeiros relacionados ao clima. Os esforços para lidar com o impacto ambiental podem ajudar as empresas a encontrar medidas de economia de custos e a conquistar a confiança e a fidelidade de consumidores e investidores.
Alguns governos usam incentivos econômicos, como impostos e subsídios para lidar com problemas ambientais e promover práticas ambientalmente corretas. Por exemplo, alguns usaram impostos sobre o carbono em uma tentativa de impedir atividades que causam poluição, ou usaram subsídios para ajudar a tornar os carros elétricos ou os painéis solares mais acessíveis. Investimentos em infraestrutura sustentável, como transporte público e edifícios energeticamente eficientes, também podem proporcionar benefícios econômicos e sociais de longo prazo, reduzindo o impacto ambiental.
Algumas pessoas estão fazendo escolhas de estilo de vida com o objetivo de reduzir seu impacto ambiental a nível individual. Essas escolhas podem incluir reduzir o uso de energia, reciclar, escolher produtos sustentáveis ou reduzir o desperdício de água. Os indivíduos também podem defender questões ambientais e apoiar políticas e empresas que priorizam a sustentabilidade.
Planeje e prepare-se para os eventos meteorológicos extremos com os dados meteorológicos mais precisos do mundo.
Descubra como os dados e a IA incorporados em nosso software EHS podem ajudar você a proteger seus funcionários, sua organização e o planeta.
Permita que sua organização controle seus programas ESG, avalie os riscos associados às operações, mantenha a conformidade com a sustentabilidade e crie estratégias para promover o crescimento sustentável dos negócios.
Trabalhe de maneira mais inteligente com uma plataforma de segurança aberta para avançar sua estratégia zero trust.
Tome melhores decisões com análise de dados ambientais avançados baseados nos dados meteorológicos mais precisos do mundo.
1How do we know climate change is real?, National Aeronautics and Space Administration (NASA), novembro de 2023.
2Living Planet Report 2022 World Wildlife Fund, outubro de 2022.
3Ambient (outdoor) air pollution, Organização Mundial da Saúde (OMS), dezembro de 2022.
4Fast Facts — What is plastic pollution?, Nações Unidas, agosto de 2023.
5Water scarcity, World Wildlife Fund, outubro de 2023.
6Global issues: Population, Nações Unidas, outubro de 2023.
7Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water-related Hazards, World Meteorological Organization, maio de 2023.