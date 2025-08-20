Problemas ambientais resultam de uma combinação de causas naturais e impacto humano. Enquanto os ecossistemas da Terra são projetados para lidar com certas quantidades de distúrbios naturais (como incêndios florestais e inundações), as atividades humanas podem criar circunstâncias em que elas acontecem com maior frequência ou intensidade.



Desde a Revolução Industrial, a queima de combustíveis fósseis e outras atividades aumentou a quantidade de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, levando a um aumento no aquecimento global. As mudanças climáticas resultantes aceleraram a perturbação do meio ambiente e os processos naturais vitais. Práticas de uso de terras, extração de recursos naturais, descarte de resíduos e outros comportamentos humanos também contribuem para questões ambientais.