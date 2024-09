As organizações dos setores público e privado enfrentam uma crescente vulnerabilidade a desafios operacionais relacionados ao clima, danos de ativos e interrupções na cadeia de suprimentos. As organizações subutilizam e compreendem mal os dados ambientais, o que limita seu potencial como recurso estratégico.

O IBM Environmental Intelligence capacita as organizações com dados geoespaciais selecionados, modelos com ajuste fino e insights orientados por IA para lidar com esses desafios. Ele integra dados de fontes multidimensionais para fornecer: