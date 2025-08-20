O que é mudança climática?

É amplamente reconhecido pelos cientistas climáticos que as principais causas das mudanças climáticas, e em particular do aquecimento global, hoje em dia são as atividades humanas. A mais impactante dessas atividades é a queima de combustíveis fósseis, nomeadamente carvão, gás natural e petróleo. A combustão de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa, incluindo emissões de dióxido de carbono e metano.

O dióxido de carbono e metano são chamados de gases de efeito estufa porque formam uma barreira que retém calor na atmosfera da Terra, de forma muito semelhante às paredes e ao teto de vidro de uma estufa, que retêm o calor em ambientes fechados. Essa retenção de calor, chamada de efeito estufa, leva ao aquecimento global da superfície da Terra.

A maioria das emissões de gases de efeito estufa são antropogênicas, o que significa que são causadas por atividades humanas e pelos próprios humanos. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), cerca de 79% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa são provenientes dos setores de energia, indústria, transporte e construção da economia.3 A agricultura, a silvicultura e outras utilizações do solo também geram uma quantidade significativa de emissões. Por exemplo, as árvores são reservatórios naturais de carbono, mas o desmatamento, a remoção de árvores para dar lugar à agricultura ou outros usos, libera esse carbono na atmosfera na forma de dióxido de carbono.

Hoje, estamos mais focados do que nunca em como os humanos afetam o clima, mas as atividades humanas têm mudado significativamente o clima em todo o mundo há mais de um século. Para rastrear as origens do impacto mensurável da humanidade no clima da Terra, olhe para a Revolução Industrial. Conforme as sociedades agrárias evoluíram para sociedades industriais até o final do século XIX, os combustíveis fósseis passaram a alimentar cada vez mais as máquinas e tecnologias cruciais para essa transformação. Em meados do século XX, as emissões de dióxido de carbono totalizaram cerca de 5 gigatoneladas por ano, depois aumentaram vertiginosamente para 35 gigatoneladas por ano no final do século.