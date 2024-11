O que é armazenamento de energia?

Os benefícios dos sistemas de armazenamento de energia para as redes elétricas incluem a capacidade de compensar a flutuação nos suprimentos de energia: os sistemas EES podem reter o excesso de eletricidade quando ele estiver disponível e, em seguida, contribuir com o fornecimento de eletricidade nos momentos em que as fontes de energia primária não estão contribuindo o suficiente, especialmente durante períodos de pico de demanda.

Além disso, os sistemas EES de propriedade de clientes da rede podem fornecer energia de reserva de emergência durante interrupções na rede e ser integrados às microrredes. O suporte que o armazenamento de energia fornece às redes elétricas é considerado fundamental para ajudar o mundo na transição para a energia verde e alcançar um futuro com neutralidade de carbono.

Projetos de armazenamento de energia podem ajudar a estabilizar o fluxo de energia ao fornecer energia nos momentos em que as fontes de energia renováveis não estão gerando eletricidade — à noite, por exemplo, para instalações de energia solar com células fotovoltaicas, ou durante dias sem vento, quando as turbinas eólicas não giram.