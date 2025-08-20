O que é energia renovável?

Estas são as fontes mais comuns de energia renovável:

Hidro

A energia hidrelétrica é uma das formas mais antigas de geração de eletricidade e atualmente lidera a lista como a maior contribuinte para a eletricidade renovável em todo o mundo.Isso envolve o uso de energia marinha e das marés, o fluxo de rios e correntes, reservatórios e represas para movimentar turbinas que geram eletricidade.Com o avanço da tecnologia, a Agência Internacional de Energia (IEA) estima que a capacidade de geração de energia hidrelétrica aumentará aproximadamente 17% até o ano de 2030.3

Solar

A conversão de energia elétrica a partir da luz solar ocorre de duas formas principais: por meio da tecnologia fotovoltaica solar (PV) e da energia solar térmica concentrada (CSP).

PV é o método de conversão mais comum e usado para aplicativos de escala menor. A luz solar é coletada usando células solares em painéis solares, convertida em energia solar e armazenada em baterias que podem alimentar nossas casas, carros e empresas.

O CSP usa espelhos que refletem e captam a luz do sol em receptores cheios de fluido. A luz solar aquece o fluido a uma temperatura elevada, gerando energia térmica. Essa energia é usada para alimentar motores ou turbinas giratórias que, em seguida, geram eletricidade para usinas elétricas ou complementam as redes elétricas. O CSP é usado principalmente para aplicações de serviços públicos ou industriais.

A geração de energia solar cresceu 26% em 2022 e projeta-se que a produção de energia solar ultrapassará a produção de carvão e gás natural em 2027.4

Vento

Os seres humanos têm aproveitado o poder cinético do vento para gerar energia há séculos. As turbinas eólicas de hoje podem gerar eletricidade em uma escala pequena a grande, dependendo do tamanho da turbina usada. Conforme as turbinas aumentam de tamanho, indo das pequenas (para uso residencial) até as de grande escala (em parques eólicos offshore), a complexidade do planejamento, a produção de energia, a eficiência e a manutenção também aumentam.A partir de 2021, a energia eólica representa 24% da geração de energia do mundo.5

Geotérmico

Os sistemas de energia geotérmica fazem uso do vapor proveniente das camadas profundas da Terra para operar turbinas que produzem energia. Entretanto, os reservatórios geotérmicos necessários para a produção estão situados a uma ou duas milhas abaixo da superfície da Terra e não estão amplamente acessíveis. A partir de 2021, 27 países têm usinas geradoras de energia geotérmica.6

Em uma escala menor, bombas de calor geotérmicas (GHPs) são usadas para aquecer, resfriar e fornecer água quente a alguns edifícios comerciais, escolas e residências. Embora não tenha os mesmos requisitos de profundidade que sua contraparte em grande escala, a instalação de sistemas de aquecimento geotérmico (GHP) ainda depende de diversos fatores, como clima, tipo de solo, acesso a pontos de água, terreno e custos de instalação.

Biomassa

Embora nem sempre seja considerada renovável devido aos impactos ambientais negativos, a energia de biomassa usa materiais orgânicos e subprodutos para gerar eletricidade, biocombustíveis - incluindo biodiesel e etanol - e calor. O uso de bioenergia causa emissões de gases de efeito estufa de baixo nível e mudanças na terra, incluindo desmatamento. Esses impactos levantam questionamentos sobre o status de energia renovável, embora a bioenergia corresponda a cerca de 11% do consumo global de energia e seja a maior fonte de material físico do mundo.7

A energia nuclear é renovável?

Embora a energia nuclear seja considerada uma energia limpa devido às suas emissões de baixo a zero carbono, ela não é renovável. A energia nuclear requer urânio que precisa ser extraído do solo e só existe em quantidades finitas em locais específicos. Independentemente disso, a energia nuclear representa 10% do suprimento elétrico mundial e, quando associada à hidrelétrica, fornece três quartos da geração de energia de baixo carbono do mundo em geral.8