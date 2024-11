O que é energia solar?

Vários avanços na energia solar estão tomando forma em todo o cenário regulatório, comercial e tecnológico internacional. Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia está trabalhando em estreita colaboração com o governo Biden para reduzir os obstáculos ao armazenamento de energia e melhorar os esforços de descarbonização . Isso acontece em um momento em que estados como a Califórnia e Nevada (onde incentivos fiscais recompensam proprietários de imóveis que adotam a energia solar) enfrentam um problema único: as necessidades de energia das empresas de energia solar estão sendo excedidas por um excesso de instalações solares.

Na Índia, a Adani Green Energy encomendou 1 gigawatt (GW) de energia solar no parque solar PV de Khavda, no estado de Gujarat, uma etapa crucial em sua jornada para produzir 30 GW de capacidade.2 Enquanto isso, a Lightsource, sediada no Reino Unido, está desenvolvendo um parque solar PV de 560 MW na Grécia, que se tornará o segundo maior parque solar da Europa, um título atualmente detido pelo parque solar Witnitz, no leste da Alemanha.3

Os refrigeradores alimentados por energia solar estão ajudando a combater os surtos de malária na África, armazenando vacinas a uma temperatura segura.4 No Japão, estão em andamento planos para transportar energia solar diretamente do espaço para a Terra até 2025.5 Essas inovações são possíveis graças ao custo cada vez menor da energia solar, que caiu 90% na última década, e ao desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia.6