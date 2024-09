O que são emissões de gases de efeito estufa?

Especialistas consideram o dióxido de carbono (CO 2 ) o principal causador do efeito estufa, mas não é o único contribuinte. Os impactos de outros gases de efeito estufa, incluindo metano (CH 4 ), o óxido nitroso (N 2 O) e gases fluorados, como os clorofluorocarbonetos, são medidos em termos de equivalentes de dióxido de carbono (CO 2 e). As medições de CO 2 e ajudam a mostrar o impacto geral de todos os gases de efeito estufa, não apenas do CO 2 .

O impacto de cada tipo de gás de efeito estufa é coletivamente medido em termos de seu potencial de aquecimento global (GWP). Essa métrica compara a capacidade de retenção de calor de um gás com a do CO 2 em um determinado período — por exemplo, mais de 20, 100 ou 500 anos. Por exemplo, o GWP de 100 anos do CH 4 é aproximadamente 28–36 vezes maior que o do CO 2 .