O que é agricultura inteligente?

As práticas agrícolas iniciais centravam-se no uso de mão de obra, animais e ferramentas simples. Alguns avanços notáveis na tecnologia agrícola foram a invenção do semeador mecânico para um plantio mais eficiente em 1701, a introdução de motores a vapor que movimentavam a debulha de grãos no século XIX, e a introdução de tratores movidos a gás no início do século XX."

Enquanto o advento das máquinas agrícolas reduziu significativamente o trabalho manual necessário para a produção agrícola, a capacidade de coletar e analisar dados ajudou os agricultores a otimizar a produção de culturas e pecuária. A "agricultura de precisão", também conhecida como "fazenda de precisão", remonta pelo menos ao início dos anos 80, ao trabalho do Dr. Pierre Robert, conhecido como "o pai da agricultura de precisão". Dr. Robert pesquisou a variabilidade do solo e a ideia de que diferentes partes de um campo requerem diferentes níveis de nutrientes para permitir ótimos rendimentos de culturas. A pesquisa de Robert ajudou a pavimentar o caminho para o desenvolvimento do manejo de campo com taxa variável em sistemas agrícolas.3

A década de 1990 viu outro salto tecnológico usado por empresas agropecuárias com a invenção do monitor digital de rendimento de culturas e o crescente uso de sistemas de posicionamento global por satélite (GPS). A combinação de dados do monitor de rendimento com o mapeamento por GPS possibilitou o mapeamento de rendimento, que forneceu informações importantes sobre as características e qualidade das culturas em tempo real, enquanto eram colhidas. O GPS mais tarde ajudou a impulsionar outro grande avanço na tecnologia agrícola: a automação. O trator autônomo nasceu de uma colaboração entre a empresa de equipamentos agrícolas John Deere e a NASA no início dos anos 2000.