O que é LiDAR?

O LiDAR trabalha com os mesmos princípios do radar ("detecção e telemetria do rádio", um sistema de localização frequentemente usado por navios e aviões) e sonar ("navegação e telemetria sônica", um sistema normalmente usado por submarinos). Todas as três tecnologias emitem ondas de energia para detectar e rastrear objetos. A diferença é que, enquanto o radar utiliza microondas e o sonar utiliza ondas sonoras, o LiDAR utiliza luz refletida, que pode medir a distância mais rapidamente, com maior precisão e maior resolução do que o radar ou sonar.