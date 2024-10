As empresas enfrentam riscos climáticos cada vez maiores, com 87% dos líderes aumentando os investimentos em sustentabilidade1, perdas de US$ 380 bilhões causadas por desastres2 e 90% das grandes empresas em risco até 20503. Uma abordagem baseada em dados para adaptação climática é essencial para garantir a segurança das operações.

Avalie os impactos operacionais usando dados geoespaciais e meteorológicos precisos.

Antecipe e prepare-se para transtornos usando análises e dados específicos do seu setor.

Atenda às demandas de sustentabilidade com insights meteorológicos em tempo real e tomadas de decisões fundamentadas.