Depois de construir o MVP em conjunto, a equipe do IBM Garage o conectou por meio de um servidor de API ao Twitter para testes. Eles decidiram limitar os testes às fontes de informação encontradas no Twitter, o que lhes forneceu um conjunto de dados profundo, mas relativamente contido, com vernáculo diversificado.

“Um único tweet em si pode conter um link para a um artigo ou site com vários parágrafos e centenas de linhas de texto que precisam ser analisadas”, explica Siraut.

Atualmente, a solução MANA-Vox analisa diariamente milhares de tweets e conteúdos vinculados, e a equipe adiciona mais fontes de informações todos os dias. Do conteúdo analisado, a solução rotula aproximadamente 98% como não relevante. Os funcionários e voluntários da MANA analisam manualmente os 2% do conteúdo relevante para verificar se é o tipo de informação que a MANA precisa. Então, os algoritmos podem ser ajustados com base nos achados.

“Ao processar rapidamente os feeds do Twitter e identificar o conteúdo relevante, a IA do aplicativo economiza inúmeras horas de trabalho manual para a MANA. Os funcionários podem concentrar sua atenção na avaliação de um conjunto muito limitado de informações pertinentes, em vez de perder tempo com uma grande quantidade de dados”, explica Siraut.

Nas próximas fases da solução, a MANA concluirá o projeto de um painel de controle voltado para o público e desenvolverá uma solução de back-office para facilitar a administração da solução. A MANA prevê que a plataforma MANA-Vox entrará em operação no início de 2022. Além disso, recentemente, a empresa chegou a um acordo com uma grande ONG que permitiria que ela apresentasse os insights da MANA-Vox em seu site. Ela também está envolvida em discussões semelhantes com outras ONGs.