A TBC contratou o IBM Expert Labs e o IBM Business Partner Wipro (link externo ao site ibm.com) para desenvolver a arquitetura da solução. O Wipro oferece uma gama completa de serviços para empresas que buscam modernizar sua infraestrutura. A solução que a equipe projetou para a TBC inclui uma interface de usuário (IU) modernizada com um portal de serviços completo, junto com uma camada de aplicações e uma camada de integração conteinerizada. A solução está disponível para dispositivos móveis e desktop, tanto para usuários internos quanto externos.

A plataforma IBM Cloud Pak for Integration desempenha um papel crucial na nova solução, fornecendo à TBC recursos especializados e uma implementação automatizada de integrações, impulsionada por IA, para conectar uma grande variedade de aplicações essenciais aos negócios. Entre essas integrações está aquela entre as soluções Oracle ERP e Oracle Primavera, dois sistemas que não se integram automaticamente. Com a solução IBM Cloud Pak for Integration, a equipe conseguiu criar uma integração personalizada entre os dois sistemas Oracle da TBC em apenas três meses.

A equipe também usou os componentes IBM® Operational Decision Manager, IBM® FileNet Content Manager e IBM® Business Automation Workflow do IBM Cloud Pak for Business Automation para automatizar algumas das principais tarefas empresariais da TBC. O portal da solução, por exemplo, usa os produtos do IBM Cloud Pak for Business Automation para simplificar a forma como as licenças de construção são concedidas. Anteriormente, a obtenção da licença para construir uma nova escola era um processo complicado e de várias etapas que exigia muita papelada.

Agora, graças a um conjunto abrangente e dinâmico de business rules incorporadas à nova IU, todo o processo é automatizado. Basta que os usuários informem as dimensões propostas para uma nova escola e o portal gera automaticamente a lista das tarefas e materiais que o projeto exigirá: tudo, desde quantas pias devem ser instaladas até as licenças que serão necessárias. Os usuários percorrem a lista, usando o portal para se conectar a fornecedores e prestadores de serviços. Após a conclusão de todas as tarefas, a proposta será enviada automaticamente ao governo para aprovação do licenciamento.