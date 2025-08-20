O que são dados geoespaciais?

Dados geoespaciais são informações que descrevem objetos, eventos ou outras feições com um local na superfície da Terra ou próximo dela. Os dados geoespaciais normalmente combinam informações de localização (geralmente coordenadas na Terra) e informações de atributo (as características do objeto, evento ou fenômenos em questão) com informações temporais (o tempo ou a vida útil em que a localização e os atributos existem).

A localização fornecida pode ser estática em curto prazo (por exemplo, a localização de um equipamento, um evento de terremoto, crianças que vivem em pobreza) ou dinâmica (por exemplo, um veículo em movimento ou pedestre, a disseminação de uma doença infecciosa).

Os dados geoespaciais geralmente envolvem grandes conjuntos de dados espaciais coletados de diversas fontes em formatos variados e podem incluir informações como dados do censo, imagens de satélite, dados meteorológicos, dados de telefones celulares, imagens desenhadas e dados de mídias sociais. Os dados geoespaciais são mais úteis quando podem ser descobertos, compartilhados, analisados e usados em combinação com dados comerciais tradicionais.

A análise geoespacial é utilizada para adicionar tempo e localização aos tipos tradicionais de dados e construir visualizações de dados. Estas visualizações podem incluir mapas, gráficos, estatísticas e cartogramas que mostram alterações históricas e turnos atuais. Esse contexto adicional permite uma visão mais completa dos eventos. Insights que podem ser ignorados em uma planilha massiva são revelados em padrões visuais e imagens fáceis de reconhecer. Isso pode tornar as previsões mais rápidas, fáceis e precisas.

Os sistemas de informações geoespaciais (GIS) estão relacionados especificamente ao mapeamento físico de dados em uma representação visual. Por exemplo, quando um mapa de furacões (que mostra a localização e o horário) é sobreposto a outra camada que mostra áreas potenciais de queda de raios, você está vendo o GIS em ação.