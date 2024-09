Proteger as linhas elétricas, usinas de energia e outros ativos de serviços públicos contra a vegetação indesejada é uma questão de segurança pública: queda de galhos de árvores e mato alto perto das linhas de energia podem causar blecautes, risco de incêndio florestal e riscos elevados para pessoas e propriedades. No entanto, os métodos tradicionais de tomada de decisão a respeito do controle da vegetação poderiam ser mais eficientes e acessíveis, pois se baseiam somente na programação cíclica e nas inspeções manuais.

A plataforma Vegetation Management do IBM Environmental Intelligence Suite utiliza dados de satélite e análises preditivas com LiDAR no modo Geiger, combinados com insights meteorológicos que fornecem insights orientados por inteligência artificial sobre o crescimento da vegetação, para que você possa tomar decisões mais informadas e proativas sobre o gerenciamento da vegetação em torno dos ativos de serviços públicos. Esta solução econômica tem como base uma plataforma que processa: