O Defense Simulation Analystical Service (DSaS) é um ambiente de planejamento de missões em tempo real que amplia o espaço de decisão do comandante, com consciência situacional e análise do curso de ação, para aprimorar a tomada de decisão confiável em todos os domínios.

IBM Quantum

Segurança quântica

A criptografia de segurança quântica é fundamental para lidar com as ameaças de cibersegurança com base em quantum do futuro. É aconselhável que as organizações de defesa se antecipem à curva da criptografia de segurança quântica, começando pela compreensão de quais dados podem estar em risco de ameaças futuras.