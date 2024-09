No IBM Space, acreditamos na inovação que importa: isso significa construir tecnologia revolucionária que impulsiona o sucesso na fronteira final – e também melhora a vida do resto de nós na Terra. Após a parceria com a NASA, há 50 anos, para o pouso dos primeiros humanos na Lua, hoje a IBM está impulsionando a próxima era da exploração espacial, com um foco renovado na humanidade e na sustentabilidade.

Ao unir tecnologia, estratégia e serviços através das lentes do espaço, nossa equipe resolve desafios complexos e fora do mundo para clientes e parceiros no ecossistema NewSpace em rápido crescimento.

Vamos construir o futuro do espaço juntos.