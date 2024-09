À medida que o Instituto examinou o escopo do trabalho necessário para o projeto AGS BattleLab, descobriu que a documentação do projeto sozinha incluiria centenas de milhares de páginas. Além disso, o projeto incorporaria mais de 300 casos de teste como cenários executados pelo Instituto, requisitos verificados e interoperabilidade validada entre os componentes operacionais e simulados.

"O nível de complexidade envolvido com a AGS BattleLab nunca foi visto antes em nossa organização", diz Wierzbicki. "Também enfrentamos o enorme desafio da padronização com os requisitos da OTAN."

Implementar um conjunto tão complexo de padrões exigiu um conjunto específico de ferramentas, e não havia tempo para integrar soluções de código aberto populares”, diz Bartosz Chrabski, diretor técnico da parceira de negócios da IBM, SmarterProcess. "Foi por isso que recomendamos ao Instituto que a melhor solução para resolver seus desafios era o portfólio do IBM® Engineering."

Como a OTAN já forneceu dados no formato IBM® DOORS, foi muito mais fácil para o Instituto migrar de sua plataforma DOORS existente para IBM® DOORS Next e para as ferramentas de software do IBM® Engineering Requirements Management DOORS Family. A IBM® DOORS Next tornou-se a base do projeto. Outras ferramentas da IBM integradas ao portfólio, conforme recomendado pelo SmarterProcess, incluíram as ofertas de IBM® Engineering Lifecycle Management, IBM® Engineering Test Management e IBM® Workflow Management.

“Essas ferramentas abordaram os conceitos mais importantes exigidos pelo DO-178 e DO-178 B e C, que são diretrizes e objetivos relacionados ao desenvolvimento e certificação de software de aviação”, diz Chrabski.“Havia benefícios imediatos de gestão de qualidade, porque as ferramentas da IBM suportavam testes da saída e integrações.”A plataforma da IBM também armazenava informações sobre verificação e resultados, bem como suporte para gerenciamento de configuração e processos de solicitação de alteração para todos os artefatos.

Como o Instituto é uma entidade do governo polonês, o projeto AGS BattleLab teve que cumprir os requisitos do governo e da OTAN. "Os requisitos governamentais abrangem declaração de trabalho, metodologia, segurança e relatórios", diz Sulkowski. “Ao ser capaz de gerenciar e co-localizar tudo na plataforma IBM® DOORS, o Instituto conseguiu seguir as regras do governo e manter o projeto AGS BattleLab no caminho certo."