O IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) é uma solução abrangente de engenharia de ponta a ponta que se destaca no mercado, orientando perfeitamente você desde os requisitos até o design de sistemas, fluxo de trabalho e gerenciamento de testes, ampliando a funcionalidade das ferramentas ALM para um melhor desenvolvimento de sistemas complexos. Ao adotar uma visão de ponta a ponta em todo o ciclo de vida do produto, possibilitando uma base digital para rastreabilidade de dados, você pode acompanhar mais facilmente as mudanças para minimizar riscos e reduzir custos.

Supere a complexidade desde o design até a execução, una equipes com a thread digital, aproveite a modelagem e a reutilização, explore insights a partir de relatórios automatizados e opere com confiança em escala, estabelecendo as bases para a inovação.