As ofertas da IBM Engineering Requirements Management DOORS® Family incluem o produto DOORS original, bem como o DOORS Next.

Nossas soluções usam o poder da IA para melhorar a qualidade dos requisitos de engenharia à medida que você os escreve e ajudam a otimizar a comunicação e a colaboração entre equipes e partes interessadas para maximizar a produtividade e a qualidade. Ele permite capturar, rastrear, analisar e gerenciar alterações nos requisitos, mantendo a conformidade com regulamentos e padrões. Com as soluções de Requisitos da IBM, é possível melhorar o gerenciamento do escopo e do custo do projeto em toda a sua organização e cadeia de suprimentos.