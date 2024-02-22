Como líder em inteligência artificial confiável, a IBM tem experiência no desenvolvimento de frameworks de governança que orientam o uso responsável da IA em alinhamento com os valores das organizações de clientes. A IBM também tem seus próprios frameworks para o uso de IA dentro da própria IBM, informando posições políticas como o uso da tecnologia de reconhecimento facial.

As ferramentas de IA agora são utilizadas na segurança nacional e para ajudar na proteção contra violações de dados e ataques cibernéticos. Mas a IA também apoia outros objetivos estratégicos do DoD. Ela pode aumentar a força de trabalho, ajudando a torná-la mais eficaz e a requalificá-la. Pode ajudar a criar cadeias de suprimentos resilientes para apoiar soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais em funções de combate, ajuda humanitária, manutenção da paz e ajuda em desastres.

O CDAO inclui cinco princípios éticos de responsável, equitativo, rastreável, confiável e governável como parte de seu toolkit de IA responsável. Com base no framework existente das forças armadas dos EUA, esses princípios baseiam-se nos valores das forças armadas e ajudam a manter seu compromisso com a IA responsável.

Deve haver um esforço conjunto para tornar esses princípios uma realidade, por meio da consideração dos requisitos funcionais e não funcionais nos modelos e nos sistemas de governança em torno desses modelos. Abaixo, fornecemos recomendações amplas para a operacionalização dos princípios éticos do CDAO.

1. Responsável

"O pessoal do DoD exercerá níveis apropriados de julgamento e cuidado, enquanto permanecerá responsável pelo desenvolvimento, implementação e uso dos recursos de IA."

Todos concordam que os modelos de IA devem ser desenvolvidos por colaboradores cuidadosos e ponderados, mas como as organizações podem estimular as pessoas a realizar esse trabalho? Recomendamos:

Promover uma cultura organizacional que reconhece a natureza sociotécnica dos desafios da IA. Isso deve ser comunicado desde o início, e deve haver um reconhecimento das práticas, conjuntos de habilidades e consideração que precisam ser colocados nos modelos e seu gerenciamento para monitorar o desempenho.

Detalhando as práticas éticas em todo o ciclo de vida da IA, correspondendo aos objetivos da empresa (ou missão), à preparação de dados e modelagem, à avaliação e implementação. O modelo CRISP-DM é útil aqui. O Scaled Data Science Method da IBM, uma extensão do CRISP-DM, oferece governança em todo o ciclo de vida dos modelos de IA informada por entradas colaborativas de cientistas de dados, psicólogos organizacionais industriais, designers, especialistas em comunicação e outros. O método mescla as melhores práticas em ciência de dados, gerenciamento de projetos, frameworks de projeto e governança de IA. As equipes podem ver e entender facilmente os requisitos em cada estágio do ciclo de vida, incluindo documentação, com quem precisam conversar ou colaborar e próximas etapas.

Observação: essas medidas de responsabilidade devem ser interpretadas por não especialistas em IA (sem "explicação matemática").

2. Equitativo

“O Departamento tomará medidas deliberadas para minimizar o viés não intencional nos recursos de IA.”

Todos concordam que o uso de modelos de IA deve ser justo e não discriminatório, mas como isso acontece na prática? Recomendamos:

Estabelecer um centro de excelência para oferecer a equipes diversas e multidisciplinares uma comunidade para treinamento aplicado para identificar o potencial impacto díspar.

Usar ferramentas de auditoria para refletir o viés exibido nos modelos. Se a reflexão estiver alinhada com os valores da organização, a transparência em torno dos dados e métodos escolhidos será fundamental. Se a reflexão não se alinha aos valores organizacionais, isso é um sinal de que algo precisa mudar. Descobrir e mitigar o potencial impacto díspar causado pelo viés envolve muito mais do que examinar os dados nos quais o modelo foi treinado. As organizações também devem examinar as pessoas e processos envolvidos. Por exemplo, os usos apropriados e inadequados do modelo foram claramente comunicados?

Medir a justiça e tornar os padrões de equidade praticáveis, fornecendo requisitos funcionais e não funcionais para vários níveis de serviço.

Uso de frameworks de design thinking para avaliar efeitos não intencionais de modelos de IA, determinar os direitos dos usuários finais e operacionalizar os princípios. É essencial que os exercícios de design thinking incluam pessoas com experiências de vida muito variadas —quanto mais diversificadas, melhor.

3. Rastreável

"Os recursos de IA do Departamento serão desenvolvidos e implementados de tal forma que o pessoal relevante possua uma compreensão adequada da tecnologia, dos processos de desenvolvimento e dos métodos operacionais aplicáveis aos recursos de IA, inclusive com metodologias transparentes e auditáveis, fontes de dados e procedimentos e documentação de projeto."

Operacionalize a rastreabilidade fornecendo diretrizes claras para todo o pessoal que usa IA:

Sempre deixe claro para os usuários quando eles estiverem interagindo com um sistema de IA.

Forneça uma base de conteúdo para modelos de IA. Capacite especialistas no domínio para selecionar e manter fontes confiáveis de dados usadas para treinar modelos. A saída do modelo é baseada nos dados nos quais ele foi treinado.

A IBM e seus parceiros podem fornecer soluções de IA com conteúdo abrangente e auditável, fundamentando o imperativo em casos de uso de alto risco.

Capture metadados importantes para tornar os modelos de IA transparentes e acompanhar o inventário do modelo. Certifique-se de que esses metadados possam ser interpretados e que as informações certas sejam expostas ao pessoal apropriado. A interpretação de dados requer prática e é um esforço interdisciplinar. Na IBM, nosso grupo de Design for AI visa educar os funcionários sobre o papel crítico dos dados na IA (entre outros fundamentos) e doar frameworks para a comunidade de código aberto.

Torne esses metadados facilmente encontrados pelas pessoas (em última análise, na origem da saída).

Inclua o envolvimento humano no ciclo, pois a IA deve aumentar e ajudar os humanos. Isso permite que seres humanos forneçam feedback enquanto os sistemas de IA operam.

Crie processos e frameworks para avaliar o impacto díspar e os riscos de segurança bem antes de o modelo ser implementado ou adquirido. Designe pessoas responsáveis para mitigar esses riscos.

4. Confiável

"Os recursos de IA do Departamento terão usos explícitos e bem definidos, e a segurança e a eficácia desses recursos estarão sujeitas a testes e garantias dentro desses usos definidos ao longo de todos os seus ciclos de vida."

As organizações devem documentar casos de uso bem definidos e testar a conformidade. A operacionalização e a escalabilidade desse processo exigem um forte alinhamento cultural para que os profissionais adiram aos mais altos padrões, mesmo sem supervisão direta constante. As melhores práticas incluem:

Estabelecer comunidades que afirmam constantemente por que é essencial ter saídas justas e confiáveis. Muitos profissionais acreditam firmemente que o simples fato de ter as melhores intenções não pode resultar em impactos díspares. Isso é equivocado. O treinamento aplicado por líderes comunitários altamente engajados que fazem as pessoas se sentirem ouvidas e incluídas é crítico.

Construir lógicas de teste de confiabilidade em torno das diretrizes e padrões para dados usados no treinamento de modelos. A melhor maneira de tornar isso real é oferecer exemplos do que pode acontecer quando esse escrutínio falha.

Limite o acesso do usuário ao desenvolvimento do modelo, mas reúna diversas perspectivas no início do projeto para mitigar a introdução de vieses.

Realize verificações de privacidade e segurança durante todo o ciclo de vida da IA.

Inclua medidas de precisão em auditorias agendadas regularmente. Seja inequivocamente direto sobre como o desempenho do modelo se compara ao de um ser humano. Se o modelo não fornecer um resultado preciso, detalhe quem é responsável por esse modelo e quais recursos os usuários têm. (Tudo isso deve estar incorporado nos metadados interpretáveis e localizáveis).

5. Governável

"O Departamento projetará e executará recursos de IA para cumprir as funções pretendidas, ao mesmo tempo em que possui a capacidade de detectar e evitar consequências não intencionais, e a capacidade de desconectar ou desativar sistemas implementados que demonstrem comportamentos não intencionais."

A operacionalização desse princípio exige: