Com a crescente adoção da IA e de outras tecnologias, a forma como trabalhamos será transformada, com potencial para impactar 83 milhões de empregos em todo o mundo e criar 69 milhões de novos postos de trabalho até 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Assim como outras tecnologias inovadoras antes dela, a evolução da IA criará oportunidades para novos setores, novos empregos e novas abordagens para os existentes. Para preparar seus funcionários e empresas, as organizações devem garantir que seus funcionários estejam equipados com as habilidades para o amanhã sem interromper os negócios de hoje.
Os empregadores estão enfrentando dois desafios críticos de RH ao mesmo tempo: atrair e reter os talentos certos e lidar com a crescente lacuna de habilidades. Pode parecer uma corrida contra o tempo para contratar pessoas com as habilidades certas para os trabalhos de hoje, e garantir que elas, bem como os funcionários existentes, estejam desenvolvendo as habilidades críticas futuras necessárias à medida que a IA generativa e a automação são aplicadas a um número cada vez maior de áreas de trabalho .
Os executivos estão bem cientes do desafio que se avizinha, com um estudo recente do IBM Institute for Business Value revelando que 4 em cada 5 executivos entrevistados acreditam que a IA generativa mudará os papéis e habilidades dos funcionários. Isso afetará os funcionários em todos os níveis. Embora os funcionários iniciantes sintam essas mudanças mais cedo, à medida que as atividades transacionais são automatizadas, executivos e funcionários de alta gerência não estão isentos. Portanto, os líderes de RH devem ser proativos em ajudar os colaboradores a atualizar as habilidades existentes, se adaptar às mudanças no trabalho e cultivar novas habilidades por meio de:
Os líderes de RH precisam identificar e fornecer aos funcionários as habilidades e ferramentas necessárias para realizar as tarefas e estruturar como irão trabalhar com as ferramentas de IA. Dessa forma, o RH precisa não apenas estar no centro de como a organização redesenha os processos, mas também na forma como eles reciclar e aprimorar as habilidades dos funcionários e evoluir sua nova cultura habilitada pela IA.
Os métodos tradicionais de treinamento podem não ser adequados para a tarefa em questão. Isso cria uma enorme oportunidade para o RH repensar as metodologias e abordagens de treinamento usadas para se adequar ao cenário em rápida mudança de hoje.
Ironicamente, o que está revolucionando o ambiente de trabalho e impulsionando a necessidade de reciclagem é o mesmo que pode ajudar os funcionários a desenvolver as habilidades necessárias para um trabalho de maior valor. O futuro da requalificação, do treinamento e do desenvolvimento de talentos usa a IA para oferecer aos funcionários cursos menos prescritivos, levando em consideração sua experiência, função e habilidades existentes para oferecer um caminho de aprendizado verdadeiramente personalizado e relevante, exclusivo para eles, juntamente com maior aprendizado no fluxo de seus trabalho. Pode até ajudar a simplificar a capacidade deles de obter as respostas necessárias para que possam aprender enquanto resolvem problemas do mundo real.
A IA generativa também pode ajudar os líderes de RH a decifrar o código do aprendizado personalizado em escala, uma abordagem que antes era impossível usando as ferramentas existentes. A IA pode usar mais insights de dados para oferecer um programa de desenvolvimento personalizado. Os funcionários não precisarão mais fazer um treinamento genérico do tipo “tamanho único”, eles terão acesso a programas personalizados, com cada módulo se adaptando às necessidades do indivíduo.
Para realmente aproveitar o poder da IA, você precisa de mais do que as ferramentas certas. Você deve entender as habilidades que você tem dentro de sua organização, identificar e priorizar as habilidades que você precisa para o futuro e criar oportunidades para que os funcionários as desenvolvam. A proficiência em dados e a alfabetização digital são vitais para que os funcionários entendam enquanto interagem com as ferramentas de IA. Eles precisarão entender que a IA generativa não é uma fonte de verdade, mas utiliza dados para fornecer possíveis respostas e soluções que os funcionários devem aplicar à sua experiência, conhecimento e habilidades de pensamento crítico existentes para tomar a melhor decisão.
Embora a perspicácia e as habilidades técnicas em IA continuem sendo importantes, as habilidades comportamentais dos funcionários humanos desempenharão um papel crucial na criação de valor de negócios e na integração bem-sucedida da IA ao ambiente de trabalho. Criatividade e colaboração se tornarão habilidades cada vez mais valiosas à medida que as pessoas navegam pelas mudanças. Enquanto as ferramentas de IA e automação realizam tarefas rotineiras, as pessoas precisarão apoiar sua criatividade para trabalhar com colegas humanos e de IA. Simultaneamente, o surgimento de novas tecnologias, processos e sistemas também escreverá e reescreverá novas regras dentro das organizações. Assim, os funcionários que conseguem permanecer adaptáveis e flexíveis com as mudanças na dinâmica podem prosperar.
A preparação da sua força de trabalho para a nova era da IA exige que você realmente invista em seus funcionários e no desenvolvimento deles. Os líderes de RH devem, portanto, entender as necessidades, experiências e metas dos funcionários para criar programas que lhes permitam crescer. Isso começa com a avaliação e priorização das skills técnicas e não técnicas dos funcionários e com o fornecimento de recursos para que os funcionários possam requalificar, praticar e refinar.
A enorme transformação da força de trabalho e das habilidades está se aproximando rapidamente e as organizações devem preparar proativamente seus negócios e funcionários para o futuro do trabalho. Equipados com a estratégia, as ferramentas e as novas formas de trabalho corretas usando IA e automação, os profissionais de RH têm a capacidade de conduzir as organizações para o futuro e se preparar para o que vier.
