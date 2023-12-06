Para realmente aproveitar o poder da IA, você precisa de mais do que as ferramentas certas. Você deve entender as habilidades que você tem dentro de sua organização, identificar e priorizar as habilidades que você precisa para o futuro e criar oportunidades para que os funcionários as desenvolvam. A proficiência em dados e a alfabetização digital são vitais para que os funcionários entendam enquanto interagem com as ferramentas de IA. Eles precisarão entender que a IA generativa não é uma fonte de verdade, mas utiliza dados para fornecer possíveis respostas e soluções que os funcionários devem aplicar à sua experiência, conhecimento e habilidades de pensamento crítico existentes para tomar a melhor decisão.

Embora a perspicácia e as habilidades técnicas em IA continuem sendo importantes, as habilidades comportamentais dos funcionários humanos desempenharão um papel crucial na criação de valor de negócios e na integração bem-sucedida da IA ao ambiente de trabalho. Criatividade e colaboração se tornarão habilidades cada vez mais valiosas à medida que as pessoas navegam pelas mudanças. Enquanto as ferramentas de IA e automação realizam tarefas rotineiras, as pessoas precisarão apoiar sua criatividade para trabalhar com colegas humanos e de IA. Simultaneamente, o surgimento de novas tecnologias, processos e sistemas também escreverá e reescreverá novas regras dentro das organizações. Assim, os funcionários que conseguem permanecer adaptáveis e flexíveis com as mudanças na dinâmica podem prosperar.

A preparação da sua força de trabalho para a nova era da IA exige que você realmente invista em seus funcionários e no desenvolvimento deles. Os líderes de RH devem, portanto, entender as necessidades, experiências e metas dos funcionários para criar programas que lhes permitam crescer. Isso começa com a avaliação e priorização das skills técnicas e não técnicas dos funcionários e com o fornecimento de recursos para que os funcionários possam requalificar, praticar e refinar.