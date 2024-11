O que é IA responsável? 

A precisão é um componente-chave do sucesso do uso da IA nas operações cotidianas. Ao executar simulações e comparar a produção da IA com os resultados no conjunto de dados de treinamento, a precisão da previsão pode ser determinada. A técnica mais popular usada para isso é de Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME), que explicam a previsão dos classificadores pelo algoritmo de aprendizado de máquina.