Apesar dos problemas relacionados à pandemia da COVID-19 em todo o mundo, os principais marcos do projeto MAS foram alcançados em 2020. Enquanto a embarcação estava na fase final de construção, a equipe da ProMare, em parceria com a IBM, desenvolveu e testou o Capitão IA em uma estação de P&D em Plymouth. Localizada no porto principal da cidade no final de um píer, a estação de P&D desempenhou um papel fundamental ao proporcionar ao Capitão IA toda a experiência de ação vivenciada em uma ponte de navio, auxiliando no aprendizado de como reconhecer e contornar navios, boias e outros obstáculos aquáticos.



À medida que os cascos principal e de apoio da embarcação eram transportados da Polônia para a Inglaterra para a montagem final, iniciou-se um trabalho mais detalhado sobre o objetivo principal do MAS: reunir conhecimento científico sobre o oceano. O projeto modular da embarcação inclui três compartimentos científicos onde os kits de pesquisa podem ser encaixados ou removidos, dependendo dos tópicos de pesquisa. A IBM® Research desenvolveu três projetos de pesquisa inicial para o MAS: medir os níveis do mar e as alturas das ondas, analisar a composição química da água do mar e ouvir o canto das baleias por meio de hidrofones.

"Uma das coisas que realmente me animam sobre esse projeto é que vamos usar tecnologias com as quais trabalho todos os dias para revolucionar a forma como capturamos dados no oceano", diz Rosie Lickorish, pesquisadora e engenheira de software da IBM, que também tem um histórico de pesquisa no oceano. "Vamos usar IA, autonomia, robótica e edge computing para criar novos sensores e dispositivos que nos permitam expandir muito mais eficientemente a forma como coletamos dados do oceano."