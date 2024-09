O que é energia renovável?

No final do século XVIII, a Revolução Industrial marcou o início de uma era de avanços tecnológicos que incluíram o uso de novas fontes de energia, principalmente os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis (óleo, carvão e gás natural) são formados a partir da decomposição de materiais orgânicos e são queimados como fonte de energia. À medida que a tecnologia evoluiu, os combustíveis fósseis se tornaram mais prontamente disponíveis e mais baratos de produzir, aumentando o uso. Atualmente, eles fornecem cerca de 80% da energia do mundo.1

No entanto, quando os combustíveis fósseis são queimados, libertam gases com efeito de estufa (GEE), como dióxido de carbono (C02), metano (CH4) e óxido nitroso (N20) na atmosfera. Quando os GEE se acumulam na atmosfera, retêm a radiação solar e impedem que esta seja libertada para o espaço, aquecendo a superfície da Terra. Como resultado, os combustíveis fósseis tornaram-se o principal motor da atual crise das alterações climáticas e da sua principal consequência, o aquecimento global. O aquecimento global pode causar alterações prejudiciais e de longo prazo no clima e nos padrões climáticos da Terra, resultando em tempestades mais intensas, verões mais quentes e secos, e mudanças nos ecossistemas naturais.

Por outro lado, as fontes de energia renovável emitem praticamente nenhuma emissão de gases de efeito estufa, são mais acessíveis e mais confiáveis. Por esses motivos, há uma urgência para se mover em direção ao uso de energia renovável e tecnologias alternativas de energia, como vento e energia solar. De acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA, em 2021, 29% do consumo de energia do mundo já é alimentado por fontes renováveis.2

Muitas organizações usam a contabilidade de carbono— a prática de medir e monitorar a quantidade de GHGs diretos e indiretos emitidos durante as operações normais — para ajudar a progredir em uma transição energética e o objetivo de atingir as emissões zero. A incorporação de fontes de energia renovável com emissões de carbono de baixo a zero pode ajudar as organizações a alcançar essas metas, reduzindo as emissões de GHG e o impacto ambiental.