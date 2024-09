O que é energia térmica?

Embora considerada impossível, a terceira lei da termodinâmica afirma que, à medida que a temperatura de um sistema se aproxima do zero absoluto, a entropia do sistema se aproxima de um valor mínimo. O conceito de zero absoluto, no qual toda a atividade dentro de um sistema é interrompida, é considerado inatingível, pois as moléculas nunca podem ficar totalmente imóveis. No entanto, teoriza-se que o ponto zero, ou a temperatura mais baixa possível, é de -273,15 graus Celsius (ou -459,67 graus Fahrenheit) na escala de temperatura Kelvin.