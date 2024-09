O que é mudança climática?

As mudanças climáticas causam ou aumentam eventos climáticos extremos e alterações nos ecossistemas que colocam em perigo muitas pessoas todos os anos. As chuvas sazonais de monções na Índia, por exemplo, tornaram-se mais intensas nos últimos anos, o que os cientistas atribuem ao aquecimento global, resultando em centenas de mortes por inundações repentinas e deslizamentos de terra. Na África, um "novo normal" de secas recorrentes, inundações e ciclones devido às mudanças climáticas pode aumentar a insegurança alimentar em áreas já vulneráveis, de acordo com um estudo do Fundo Monetário Internacional. 6 No geral, cerca de 250.000 pessoas a mais podem morrer a cada ano devido a problemas relacionados às mudanças climáticas, que vão desde doenças até estresse térmico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Os efeitos da mudança climática também colocam em risco os meios de subsistência. Por exemplo, com o aumento do nível do mar devido ao derretimento das calotas de gelo e das geleiras, as inundações e a erosão das praias ameaçam o turismo costeiro. O aquecimento e a acidificação dos oceanos estão prejudicando os estoques de peixes e as pescarias. As pesquisas do IPCC preveem que o aquecimento global contínuo causará declínios na produção de alimentos em diversas regiões ao redor do mundo.