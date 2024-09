O que é energia hidrelétrica?

Como fonte de geração de eletricidade, a energia hidrelétrica oferece muitos benefícios e vantagens; no entanto, o método também tem suas limitações.

Desafios ambientais

Embora a energia hidrelétrica tenha um impacto ambiental menor do que a maioria das outras fontes de produção de eletricidade, ela ainda pode afetar os ecossistemas e os habitats da vida selvagem. Por exemplo, as barragens podem interromper o fluxo natural dos rios, levando a mudanças na temperatura da água, sedimentação e padrões de migração de peixes. A construção de grandes projetos hidrelétricos pode ser cara e produzir emissões de gases de efeito estufa. Uma vez concluídos, os reservatórios resultantes também podem produzir emissões de GEE. Quando a matéria orgânica presa no reservatório se decompõe, ela pode liberar metano, um gás de efeito estufa muito mais potente do que o dióxido de carbono. No entanto, vale a pena notar que a quantidade de metano produzida varia de acordo com as características específicas de cada reservatório.

Desafios de expansão

Os projetos hidrelétricos podem encontrar limitações geográficas — conforme mencionado, pode ser difícil encontrar locais adequados para certos tipos de geração de energia hidrelétrica. E seu desempenho geral não está imune ao impacto das mudanças nas condições meteorológicas. Embora a água ofereça uma fonte renovável para gerar eletricidade, os níveis e a disponibilidade da água podem mudar com base nas estações do ano, desastres naturais (como secas), mudanças de longo prazo nos padrões de precipitação ou contaminação do suprimento de água.