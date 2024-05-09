O que é energia eólica?

Alguns dos primeiros usos mecânicos da energia eólica datam de 200 AC, quando pessoas no Oriente Médio usavam moinhos de vento para moer grãos e na China para bombear água. Mais tarde, já no século XII, os moinhos de vento eram utilizados para fins industriais, como drenagem de lagos e lagoas na Europa.

No século XIX, a energia eólica havia se tornado uma fonte de geração de eletricidade. James Blyth, um engenheiro elétrico do Reino Unido, é creditado por construir a primeira turbina eólica em 1887. Ele foi seguido de perto pelos pioneiros da energia eólica, o americano Charles Brush e Dane Poul la Cour, que usaram a energia eólica para alimentar prédios individuais.2

Não foi até o final do século XX que a geração comercial de energia eólica surgiu como uma opção de energia viável. Os primeiros parques eólicos em escala de serviços públicos (projetos contendo um grupo de turbinas eólicas) foram instalados na década de 1980 nos EUA. O setor cresceu rapidamente desde 2000 — a capacidade global instalada de geração eólica aumentou 98 vezes nas últimas duas décadas. 3 Atualmente, turbinas eólicas em todo o mundo produzem mais de 2.100 terawatts-hora (TWh) de eletricidade por ano.4