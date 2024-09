As organizações usam RECs — juntamente com outros tipos de certificados de atributos de energia, como créditos de emissões zero (ZECs) — para apoiar metas de energia limpa associadas à luta contra as mudanças climáticas e cumprir com as regulamentações de emissões de carbono.

Os RECs representam eletricidade que poderia ter sido gerada por combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural. Dessa forma, os RECs podem ajudar a reduzir as emissões do Escopo 2 de uma organização associadas à compra de eletricidade. No entanto, os RECs não garantem que o consumo de energia de uma organização seja totalmente renovável nem criam economias de emissões da mesma forma que as compensações de carbono.