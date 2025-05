O que é sustentabilidade?

Atualmente, os ODS funcionam como um framework de orientação para os países no que se refere ao desenvolvimento sustentável, embora já tenham sido criticados por serem amplos demais, ambiciosos e difíceis de acompanhar. Críticos apontam que alguns objetivos são apenas uma solução de curto prazo e envolvem concessões (por exemplo, acabar com a fome pode comprometer a sustentabilidade ambiental). Outros observam sinergias entre as metas, reforçando a ideia de que construir um futuro sustentável exige uma abordagem mais abrangente que leve em conta todas as dimensões da sustentabilidade.

Em 2019, a Sustainable Development Solutions Network, uma organização sem fins lucrativos criada pela ONU, publicou o artigo “Seis Transformações para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).” O objetivo era apresentar uma abordagem sistêmica de políticas públicas para atingir cada ODS, detalhando as seis transformações necessárias.



Além dos ODS, as pessoas podem adotar várias práticas sustentáveis no dia a dia, como reduzir o desperdício de alimentos, usar fontes de energia renovável e diminuir sua pegada de carbono. A expressão “reduzir, reutilizar, reciclar” aparece com frequência quando se fala em sustentabilidade no cotidiano.



Para ajudar as empresas a equilibrar o crescimento econômico com a proteção ambiental e o impacto social positivo, foram criados vários órgãos reguladores responsáveis por definir padrões e oferecer orientação. Um exemplo é o Sustainability Accounting Standards Board (SASB), uma organização sem fins lucrativos que desenvolve e mantém padrões específicos por setor para orientar a divulgação de informações de sustentabilidade por parte das empresas a investidores e outros stakeholders financeiros.

O International Sustainability Standards Board (ISSB) também criou padrões setoriais de relatórios sobre sustentabilidade, permitindo que as empresas contem com uma referência global sólida para divulgar informações sustentáveis. Tanto o SASB quanto o ISSB são peças-chave no cenário corporativo de hoje, já que os stakeholders pedem cada vez mais transparência nas ações ambientais, sociais e de governança (ESG) das companhias.