O que é a CSRD?

O objetivo do CSRD é proporcionar clareza que ajude investidores, analistas, consumidores e outros stakeholders a avaliar melhor o desempenho de sustentabilidade das empresas da UE e os impactos e riscos relacionados aos negócios. Introduzida como parte do Pacote de Finanças Sustentáveis da Comissão Europeia, a CSRD amplia notavelmente o escopo, as divulgações de sustentabilidade e as exigências de elaboração de relatórios de sua antecessora, a Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

Os relatórios CSRD baseiam-se no conceito de dupla materialidade. As organizações devem divulgar informações sobre como as suas atividades empresariais afetam o planeta e as pessoas, e como os seus objetivos, medidas e riscos de sustentabilidade impactam a saúde financeira do negócio. Por exemplo, além de exigir que uma organização informe seu consumo e seus custos de energia, a CSRD exige que ela informe métricas de emissões detalhando como esse consumo afeta o meio ambiente, metas para reduzir esse impacto e como o fato de alcançar essas metas afetará suas finanças.

Todas as divulgações de CSRD devem ser disponibilizadas publicamente, e a CSRD exige auditoria de terceiros de todas as divulgações para precisão e integridade.