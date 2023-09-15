O que é a CSRD?

A CSRD é uma legislação da União Europeia (UE), em vigor a partir de 5 de janeiro de 2023, que exige que as empresas da UE, incluindo subsidiárias qualificadas de empresas não pertencentes à UE, divulguem seus impactos ambientais e sociais e como suas ações ambientais, sociais e de governança (ESG) afetam seus negócios.
O objetivo do CSRD é proporcionar clareza que ajude investidores, analistas, consumidores e outros stakeholders a avaliar melhor o desempenho de sustentabilidade das empresas da UE e os impactos e riscos relacionados aos negócios. Introduzida como parte do Pacote de Finanças Sustentáveis da Comissão Europeia, a CSRD amplia notavelmente o escopo, as divulgações de sustentabilidade e as exigências de elaboração de relatórios de sua antecessora, a Non-Financial Reporting Directive (NFRD).
Os relatórios CSRD baseiam-se no conceito de dupla materialidade. As organizações devem divulgar informações sobre como as suas atividades empresariais afetam o planeta e as pessoas, e como os seus objetivos, medidas e riscos de sustentabilidade impactam a saúde financeira do negócio. Por exemplo, além de exigir que uma organização informe seu consumo e seus custos de energia, a CSRD exige que ela informe métricas de emissões detalhando como esse consumo afeta o meio ambiente, metas para reduzir esse impacto e como o fato de alcançar essas metas afetará suas finanças.
Todas as divulgações de CSRD devem ser disponibilizadas publicamente, e a CSRD exige auditoria de terceiros de todas as divulgações para precisão e integridade.
O Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu identificou várias deficiências1 em 2021 após avaliar as informações coletadas pela NFRD. Essas deficiências incluíam a falta de dados consistentes e comparáveis que pudessem afetar negativamente os investimentos em sustentabilidade e causar um aumento nos custos de dados para as partes interessadas.
O CSRD visa melhorar o processo de divulgação e fornecer aos investidores e consumidores uma maneira mais simples e consistente de entender e comparar o impacto ESG de uma organização e tomar decisões mais bem informadas com base em dados de sustentabilidade.
A longo prazo, os objetivos primordiais da CSRD são reduzir os riscos climáticos e melhorar a sustentabilidade da UE. Combinada com a meta de neutralidade climática da Europa para 2050 e com as iniciativas da European Green Deal, a melhoria das divulgações sobre o clima apoiará uma indústria globalmente competitiva e resiliente, edifícios renovados com eficiência energética, inovações tecnológicas em energia limpa e avançada.
Até 2028, todas as seguintes organizações, ou empresas, precisam estar em conformidade com a CSRD:
Isso inclui todas as empresas listadas em uma bolsa de valores regulamentada pela UE, com exceção de "microempresas" listadas que não atendam a dois dos três critérios a seguir em balanços patrimoniais consecutivos:
Esses incluem quaisquer empresas, cotadas ou não, que cumpram dois dos três critérios seguintes em quaisquer duas datas consecutivas de balanço:
Isso inclui empresas mãe não pertencentes à UE, com receitas anuais da UE de pelo menos 150 milhões de euros nos dois anos mais recentes, e que também possuem:
um grande empreendimento sediado na UE, ou
uma subsidiária sediada na UE com títulos cotados numa bolsa de valores regulamentada pela UE, ou
O acima exposto inclui limiares recentemente atualizados da Diretiva Contabilística da UE (link fora da ibm.com) para determinar a categoria de tamanho de uma empresa.
A conformidade com a CSRD será implementada gradualmente de 2024 a 2029 e será baseada principalmente no legado da NFRD ou no tamanho da empresa.
A partir do exercício financeiro de 2024 (e relatório em 2025)
A conformidade é obrigatória para organizações (ou "entidades") já obrigadas a cumprir a NFRD. Entre elas estão todas as organizações com 500 funcionários ou mais que sejam listadas em um mercado regulamentado pela UE.
A partir do exercício financeiro de 2025 (relatório em 2026)
A conformidade é obrigatória para grandes empresas (ver acima) que ainda não são obrigadas a cumprir a NFRD.
A partir do exercício financeiro de 2026 (relatórios em 2027)
A conformidade é obrigatória para as pequenas e médias empresas (também designadas por pequenas e médias entidades ou PME) cotadas num mercado regulamentado pela UE.
A partir do exercício financeiro de 2028 (relatório de 2029)
O cumprimento é obrigatório para certas empresas de países terceiros.
Em 2022, o European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) lançou seus primeiros European Sustainability Reporting Standards (ESRS). O ESRS descreve as métricas que as empresas devem relatar e como reportá-las para cumprir os requisitos de divulgação da CSRD.
Existem 12 ESRS no total, que detalham divulgações e métricas em questões de sustentabilidade em quatro categorias:
Transversal: princípios gerais e divulgações gerais.
Ambiental: mudança climática, poluição, recursos hídricos e marinhos, biodiversidade e ecossistemas, utilização de recursos e economia circular.
Social: força de trabalho própria, trabalhadores na cadeia de valor, comunidades afetadas, consumidores e usuários.
Governança: Conduta empresarial.
Os relatórios transversais são exigidos de todas as organizações regidas pela CSRD, enquanto os relatórios ESG são obrigatórios para as organizações que os consideram materiais.
Em dezembro de 2023, as ESRS foram publicadas no Jornal Oficial da UE como juridicamente vinculantes.
Em fevereiro de 2024, as instituições da UE concordaram em adiar em dois anos o prazo para a adoção dos Padrões Europeus de Relatórios de Sustentabilidade (ESRS) específicos do setor. Espera-se que o ESRS específico do setor seja lançado até junho de 2026, o que não afeta as datas de vigência do CSRD.
Todos os relatórios da CSRD deverão atender ao padrão da dupla materialidade. Isso significa que as organizações devem relatar o seguinte:
Materialidade do impacto
O impacto que seus negócios têm ou provavelmente terão em questões de sustentabilidade (por exemplo, emissões de carbono, diversidade da força de trabalho, respeito aos direitos humanos).
Materialidade financeira
O impacto que as questões de sustentabilidade têm ou podem ter nas finanças da organização (por exemplo, fluxo de caixa, risco, acesso a financiamento).
A maioria das organizações realiza uma avaliação de dupla materialidade como primeiro passo para cumprir a CSRD.
As organizações precisam compartilhar dados e fornecer comentários gerenciais sobre vários tópicos, incluindo, entre outros:
Políticas de sustentabilidade e due diligence
As empresas precisam definir políticas específicas relacionadas a várias questões de sustentabilidade e descrever a devida diligência para rastrear e aplicar essas políticas. Essas questões de sustentabilidade podem incluir:
Métricas-alvo e planos de transição
As empresas devem compartilhar suas metas de sustentabilidade, o progresso para alcançá-las e como essas metas apoiam a transição para uma economia sustentável e a obtenção de emissões de carbono zero até 2050, conforme exigem as leis da UE.
Cadeias de valor e suprimentos
As empresas devem divulgar seu processo de due diligence para identificar e reduzir os impactos sociais e ambientais em suas cadeias de suprimentos e de valor.
Riscos de sustentabilidade
As empresas devem documentar os riscos colocados por diversas questões de sustentabilidade, como as alterações climáticas e a dependência de combustíveis fósseis. Isto inclui detalhar a resiliência do seu modelo de negócio a estes riscos e o impacto potencial nas partes interessadas, acionistas, operações comerciais e resultados financeiros.
A CSRD exige que um terceiro audite e garanta as informações de sustentabilidade e os dados incluídos nos relatórios. Inicialmente, a conformidade exigirá que o auditor forneça garantia limitada, principalmente com base nas próprias declarações da organização. No entanto, nos próximos três anos, a CSRD introduzirá um requisito de garantia razoável, com base no exame do auditor e na compreensão das operações, processos e controles da organização.
O EFRAG é responsável pelos novos padrões em nome da Comissão Europeia. Uma associação privada financiada principalmente pela UE, o EFRAG aconselha a Comissão Europeia na adoção de padrões de relatórios internacionais para a legislação da UE.
Para isso, o EFRAG colabora com várias entidades para consultoria técnica, incluindo:
Essa colaboração visa a garantir a coerência entre os padrões da CSRD e as leis da UE.
Assim que os padrões forem definidos, o EFRAG fornecerá às empresas os requisitos de relatórios específicos dos ESRS. As empresas deverão reunir essas informações e incluí-las nos relatórios gerenciais para facilitar o acesso dos stakeholders. As empresas devem registrar um relatório anual pelo European Single Electronic Format (ESEF) e marcar digitalmente as informações usando o iXBRL para que sejam legíveis por máquina e usadas no European Single Access Point.
A Comissão Europeia adotou a NFRD em 2014 para fornecer aos investidores e partes interessadas mais informações sobre o desempenho ESG das empresas.
A CSRD baseia-se na NFRD de várias formas importantes:
A CSRD aplica-se a muito mais empresas
O foco do NFRD estava principalmente nas entidades de interesse público e nas empresas listadas. A CSRD amplia esse escopo para abranger também grandes empresas não listadas, independentemente do setor de negócios das operações da empresa. Como resultado, muito mais empresas estão no escopo do relatório obrigatório.
A CSRD exige auditoria de terceiros
Um terceiro deve auditar os relatórios de CSRD. Sob a NFRD, a auditoria de terceiros é opcional para a maioria das empresas.
Os relatórios CSRD têm um escopo mais amplo
Os relatórios da CSRD devem abranger metas de sustentabilidade, gerenciamento de riscos e oportunidades, com foco no planejamento futuro. Sob a NFRD, as empresas têm mais flexibilidade na forma como relatam informações de sustentabilidade.
A CSRD exige um relatório autônomo
As empresas podem incluir o relatório do NFRD como parte de seu relatório anual.
O CSRD requer um formato eletrônico específico
As empresas devem enviar relatórios de CSRD no formato ESEF/XHTML, enquanto o NFRD permite que as empresas escolham seu formato preferido.
O EFRAG desenvolveu o ESRS para alinhar com o Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima e o Índice Global de Informação. Além disso, o Regulamento sobre Taxonomia da UE, que entrou em vigor em 2021, exige que as empresas divulguem o desempenho de suas atividades de sustentabilidade e reflitam essas informações em suas divulgações para a CSRD.
Agora, a CSRD conterá e alimentará as informações de que as entidades financeiras precisam para cumprir o Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). As informações que as empresas reportarem para divulgação da CSRD ajudarão consultores financeiros e participantes do mercado a cumprirem as obrigações do SFDR. Isso cria um fluxo de dados entre as agências, o que ajuda as organizações a fornecerem relatórios precisos para manter a conformidade.
Ao alinhar os diferentes regulamentos, será possível obter requisitos harmonizados para relatórios de sustentabilidade em toda a UE. Essa coordenação fornecerá informações consistentes sobre os impactos ambientais das empresas aos stakeholders e consumidores.
A CSRD exige que os Estados-membros da UE tenham uma entidade de investigação e conformidade para impor penalidades eficazes, proporcionais e dissuasivas. Essas penalidades baseiam-se em vários fatores, incluindo a gravidade e a duração da violação e a situação financeira da empresa. Os estados membros individuais determinam as penalidades por não conformidade da CSRD com base nas leis estaduais relevantes. Todas as empresas devem manter-se atualizadas sobre quaisquer alterações na legislação e obter orientação jurídica para garantir a conformidade e evitar investigações e possíveis penalidades.
Para cumprir a CSRD, as empresas precisam reunir e consolidar grandes volumes de dados. Uma base sólida de dados de ESG pode facilitar a elaboração de relatórios, tornar as divulgações da CSRD auditáveis e ajudar as organizações a se prepararem para as mudanças que entrarão em vigor em 2024.
1 "Briefing: Diretiva de Relatórios Não Financeiros" (link fora de ibm.com), Nora Hahnkamper-Vandenbulcke, Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu, janeiro de 2021.
Última atualização da página: 20 de março de 2024.
