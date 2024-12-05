O que é a ESRS?

As normas transversais incluem a ESRS 1: Requisitos Gerais e a ESRS 2: Divulgações Gerais. Elas são consideradas obrigatórias para todas as organizações que reportarem sob as ESRS, independentemente de sua avaliação de materialidade (o processo de determinar quais divulgações são relevantes para um empreendimento).

A ESRS 1 inclui os detalhes do framework para geração de relatórios de sustentabilidade, convenções de elaboração, termos-chave e pré-requisitos gerais para criar e apresentar informações relacionadas à sustentabilidade. Embora não haja divulgações específicas a serem feitas de acordo com essa norma, essas diretrizes estabelecem os requisitos que as empresas precisam cumprir para o relatório de outras seções.

A ESRS 1 também descreve o processo a ser seguido pelas empresas para realizar sua avaliação de materialidade; e como determinar quais divulgações específicas são relevantes para seus negócios e operações.

A ESRS 2 estabelece requisitos de divulgação para as informações que as organizações devem disponibilizar em um nível geral em todos os tópicos relevantes de sustentabilidade das ESRS em áreas amplas, como governança, estratégia e risco. Esta divulgação estabelece os requisitos mínimos de divulgação relativos a políticas, ações, métricas e metas.