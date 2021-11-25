O que é a Global Reporting Initiative (GRI)?

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização internacional e independente sem fins lucrativos que apoia empresas, governos e outras organizações para comunicar claramente seu impacto no mundo. Relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) completos e precisos são fundamentais tanto para o crescimento quanto para a transparência. Porém, sem uma metodologia padronizada, os relatórios de sustentabilidade podem ser difíceis de avaliar.
As normas da GRI são as normas mais usadas para relatórios de sustentabilidade, atualmente usados por mais de 10.000 relatores em mais de 100 países, e são aplicáveis a governos, empresas, grandes organizações e organizações pequenas. Eles são particularmente úteis para rastrear e relatar os esforços de uma Organização para atingir metas de neutralidade de carbono em sua jornada de baixo carbono.
O formato fácil de usar também garante que as normas da GRI possam ser adotados por especialistas no assunto que podem ter menos experiência e recursos quando se trata de relatórios de sustentabilidade e ESG. Se uma organização não conseguir relatar de acordo com as normas (preferencialmente), ela ainda poderá usá-los para relatar com referência as normas da GRI, tornando as normas uma ferramenta de relatórios de sustentabilidade muito acessível para organizações de todos os tamanhos em todos os estágios da jornada de descarbonização.
Aas normas da GRI também são particularmente importantes para organizações multinacionais que operam em várias regiões com diferentes requisitos de sustentabilidade, pois são consistentes, mensuráveis e comparáveis e podem ser entendidos sob uma "linguagem" de relatórios padronizada.
Aas normas da GRI são relevantes para uma variedade de stakeholders internos e externos que estão preocupados com a transparência do impacto de uma organização. Esses stakeholders geralmente incluem funcionários, reguladores, formuladores de políticas e investidores, que têm razões diferentes para acessar relatórios de ESG consistentes e integrados.
As normas da GRI são divididas em três seções: universais, setores e tópicos. Esse é um sistema modular e interconectado: todas as organizações usam as três normas universais, mas escolhem as normas do setor e do tópico mais aplicáveis às suas circunstâncias. As normas do setor são bastante novas, com apenas uma sendo lançada e mais três atualmente em desenvolvimento.
As normas universais são divididas em:
A GRI 3 fornece um processo claro para identificar "tópicos relevantes". Isso começa entendendo o contexto da organização, identificando impactos reais e potenciais, avaliando a importância desses impactos, priorizando os impactos mais significativos para relatórios e, finalmente, determinando os tópicos relevantes.
As normas dos tópicos são organizadas em:
Aas normas universais foram atualizadas recentemente e eram anteriormente conhecidos como as 100 da GRI. Você poderá ver as normas antigas ou novas nos relatórios até 2023, quando as novas normas deverão ser usadas.
As normas especificam indicadores, conhecidos como divulgações, necessários para relatórios transparentes sobre uma organização e seu impacto. Cada norma de tópico inclui divulgações sobre a abordagem de gerenciamento e divulgações específicas do tópico. As divulgações de abordagem de gerenciamento exploram como uma organização gerencia um tópico relevante, os impactos associados e as expectativas e interesses razoáveis dos stakeholders.
Por exemplo, a GRI 403, saúde e segurança ocupacional, é uma norma de tópico classificada como um "assunto social". Essa norma inclui uma série de divulgações.
Divulgações sobre a abordagem da administração:
Divulgações específicas do tópico:
As normas incluem requisitos para cada divulgação, juntamente com orientações para desenvolver a narrativa mais eficaz e completa. Algumas divulgações têm requisitos que descrevem as informações necessárias para relatar, ou instruções sobre como cumprir a norma da GRI.
As normas da GRI são estruturadas para ajudar uma organização e seus stakeholders a entender o contexto do relatório para que possam ver melhor a importância de seus impactos.
Para obter mais informações, consulte este resumo das normas da GRI.
Por meio de relatórios aprimorados, as organizações podem medir, divulgar, gerenciar e entender melhor seus impactos, além de identificar oportunidades estratégicas.
Relatórios claros e consistentes geram confiança. Melhora o relacionamento que uma organização tem com sua comunidade, seu setor e seus próprios funcionários internos, o que, por sua vez, pode aumentar o valor de mercado no longo prazo. Os investidores estão examinando cada vez mais os perfis de risco de suas organizações em relação à sustentabilidade, exigindo relatórios claros.
Os relatórios de sustentabilidade que utilizam as normas da GRI demonstram um foco no futuro. Embora as normas sejam consistentemente avaliadas para refletir uma framework atualizada, isso significa que os relatórios desenvolvidos de acordo com as normas da GRI mantêm sua relevância e são mais facilmente comparáveis com relatórios anteriores e de outras pessoas nos setores.
Relatórios de ESG precisos e globalmente reconhecidos são necessários para que uma organização adira aos requisitos de relatórios aos stakeholders e investidores e transparência sobre seus esforços de descarbonização.
Em 2023, 98,6% das empresas do S&P 500 publicaram relatórios de sustentabilidade. Empresas públicas de todos os tamanhos em todo o mundo estão cada vez mais entendendo a importância econômica dos relatórios estruturados de ESG, e a GRI fornece um conjunto de normas aplicáveis e comparáveis para orientar esses relatórios.
O software de ESG pode ser usado para auxiliar na geração de relatórios GRI, fornecendo dados de nível financeiro precisos e consistentes. É particularmente útil para relatar medições ambientais, como o cálculo de emissões de gases de efeito estufa (GEE), onde são necessários dados quantitativos. A contabilidade de gases de efeito estufa e os relatórios de sustentabilidade são um processo complexo que exige acesso a dados de energia precisos, em tempo real e históricos.
Os relatórios da GRI podem ser difíceis de consolidar se as informações estiverem isoladas em diferentes departamentos de negócios, e o controle de versão pode ser difícil de gerenciar se estiver contido em planilhas. O software para relatórios de ESG remove os dados gerenciados localmente e cria uma fonte unificada de informações. Em seguida, pode fornecer as produções necessárias para a realização precisa de relatórios da GRI.
Com o módulo ESG Reporting Frameworks do Envizi, dentro das soluções ESG Reporting, as perguntas dos frameworks GRI estão disponíveis no módulo, permitindo capturar dados em um só lugar e gerar relatórios para GRI a partir do Envizi. O módulo ESG Reporting Frameworks também é compatível com uma série de outros frameworks, incluindo CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR e TCFD.
O módulo traz orientações e dicas junto com cada pergunta para informar as organizações de todos os níveis de conhecimento sobre a melhor forma de lidar com os requisitos de relatórios. Além disso, como as respostas podem ser idênticas ou semelhantes em diferentes frameworks e permanecerem inalteradas em alguns anos, as respostas históricas podem ser usadas em diferentes frameworks sem a necessidade de copiar e colar manualmente, o que muitas vezes acompanha os relatórios tradicionais.
Os relatórios demonstram um compromisso transparente em trabalhar para um impacto mais positivo na sociedade e no planeta. As normas da GRI são as normas de relatórios de sustentabilidade mais usados e, com o apoio de software para relatórios de ESG, como o Envizi, eles podem ser usados por organizações com visão de futuro e responsáveis para comunicar sua contribuição para um mundo mais sustentável.
