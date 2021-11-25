O que é a Global Reporting Initiative (GRI)?

As normas da GRI são divididas em três seções: universais, setores e tópicos. Esse é um sistema modular e interconectado: todas as organizações usam as três normas universais, mas escolhem as normas do setor e do tópico mais aplicáveis às suas circunstâncias. As normas do setor são bastante novas, com apenas uma sendo lançada e mais três atualmente em desenvolvimento.

As normas universais são divididas em:

GRI 1: base

base GRI 2: divulgações gerais

divulgações gerais GRI 3: tópicos relevantes

A GRI 3 fornece um processo claro para identificar "tópicos relevantes". Isso começa entendendo o contexto da organização, identificando impactos reais e potenciais, avaliando a importância desses impactos, priorizando os impactos mais significativos para relatórios e, finalmente, determinando os tópicos relevantes.

As normas dos tópicos são organizadas em:

GRI 200s: tópicos econômicos

tópicos econômicos GRI 300s: tópicos ambientais

tópicos ambientais GRI 400s: tópicos sociais

Aas normas universais foram atualizadas recentemente e eram anteriormente conhecidos como as 100 da GRI. Você poderá ver as normas antigas ou novas nos relatórios até 2023, quando as novas normas deverão ser usadas.

As normas especificam indicadores, conhecidos como divulgações, necessários para relatórios transparentes sobre uma organização e seu impacto. Cada norma de tópico inclui divulgações sobre a abordagem de gerenciamento e divulgações específicas do tópico. As divulgações de abordagem de gerenciamento exploram como uma organização gerencia um tópico relevante, os impactos associados e as expectativas e interesses razoáveis dos stakeholders.

Por exemplo, a GRI 403, saúde e segurança ocupacional, é uma norma de tópico classificada como um "assunto social". Essa norma inclui uma série de divulgações.

Divulgações sobre a abordagem da administração:

Divulgação 403-1: Sistema de gerenciamento de saúde e segurança no trabalho

Divulgação 403-2: Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de incidentes

Divulgação 403-3: Serviços de saúde ocupacional

Divulgação 403-4: Participação, consulta e comunicação dos trabalhadores sobre saúde e segurança ocupacional

Divulgação 403-5: Treinamento de trabalhadores em saúde e segurança ocupacional

Divulgação 403-6: Promoção da saúde do trabalhador

Divulgação 403-7: Prevenção e mitigação de impactos na saúde e segurança do trabalho diretamente ligados às relações de negócios

Divulgações específicas do tópico:

Divulgação 403-8: Trabalhadores cobertos por um sistema de gerenciamento de saúde e segurança ocupacional

Divulgação 403-9: Lesões relacionadas ao trabalho

Divulgação 403-10: Doenças relacionada ao trabalho

As normas incluem requisitos para cada divulgação, juntamente com orientações para desenvolver a narrativa mais eficaz e completa. Algumas divulgações têm requisitos que descrevem as informações necessárias para relatar, ou instruções sobre como cumprir a norma da GRI.

As normas da GRI são estruturadas para ajudar uma organização e seus stakeholders a entender o contexto do relatório para que possam ver melhor a importância de seus impactos.

Para obter mais informações, consulte este resumo das normas da GRI.