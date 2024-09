O software para relatórios ESG do IBM® Envizi integra um conjunto de produtos que o ajudam a capturar e gerenciar todos os seus dados de ESG em um único sistema de registro e gerar relatórios com confiança, sabendo que seus dados são auditáveis e de nível financeiro.

Esses produtos consolidam as perguntas provenientes dessas estruturas em uma plataforma em um formato facilmente exportável, de modo que as organizações gerem relatórios sobre o alinhamento com estruturas externas, como GRI, ESRS, SASB, GRESB, SDGs UN e outras.

Tudo isso é possível por um mecanismo poderoso que automatiza a captura de dados de ESG e monitora o desempenho ao longo do tempo, possibilitando que você atenda facilmente aos seus compromissos de relatórios de ESG.

Os principais recursos do conjunto de produtos de relatórios de ESG incluem: