Com base no escritório central da Celestica em Toronto, Canadá, Jessica Peixoto é Gerente de Sustentabilidade e desempenha um papel fundamental na gestão das estratégias de redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) da organização, além de supervisionar os requisitos abrangentes de relatórios da Celestica.

"Isso inclui colaborar com nossas instalações globais para reduzir o consumo de energia e implementar energia renovável, além de monitorar nossos dados ambientais usando o IBM Envizi ESG Suite," afirma Peixoto.

Peixoto tem participado de diversos projetos emocionantes de sustentabilidade com a Celestica, mas alguns destaques incluem a implementação de metas baseadas na ciência, o aumento do uso de energia renovável em suas instalações e a participação na United Nations Global Compact.

Ela desempenha um papel fundamental na disseminação dos dados da Celestica em resultados práticos, e está entre as “Top 30 Under 30 Sustainability Leader in Canada" (Top 30 lideranças em sustentabilidade com menos de 30 no Canadá") listada pelo Corporate Knights (link fora do ibm.com) em 2019. Esse compromisso com o avanço da jornada é compartilhado em toda a empresa, e a Celestica integrou a sustentabilidade em todos os aspectos do negócio por mais de 10 anos.

Peixoto destaca que isso foi mais recentemente evidenciado pela incorporação de metas de sustentabilidade nos níveis mais altos da administração, incluindo a supervisão de ESG no Comitê de Nomeação e Governança Corporativa do Conselho de Administração.

Descrevendo essas iniciativas como marcos importantes, Peixoto explicou que: "esse modelo de governança se difundirá por toda a equipe, incorporando a sustentabilidade em todos os aspectos do negócio."

O envolvimento da alta administração em relação à jornada de descarbonização e sustentabilidade de uma organização está experimentando uma nítida tendência ascendente.Os executivos estão agora ativamente envolvidos na definição de prioridades estratégicas para os esforços de sustentabilidade da organização, juntamente com os gestores de sustentabilidade uma abordagem positiva que demonstra a necessidade de alcançar maiores reduções de emissões.

Essa liderança corporativa e o compromisso de toda a empresa em promover a sustentabilidade também renderam à Celestica um dos cinco primeiros lugares no Corporate Knights"Best 50 Canadian Corporate Citizens" (Melhor 21 Cidadãos Corporativos Canadenses) (link fora do ibm.com), uma conquista significativa que a coloca à frente de outras organizações de diferentes setores com base em 21 indicadores.