O que é o SASB?

Os Padrões SASB apresentam um conjunto de tópicos de divulgação relacionados ao clima e métricas associadas, específicos por setor, para ajudar as empresas a aplicar com mais eficácia as recomendações do TCFD. Os investidores têm se alinhado cada vez mais ao uso combinado das recomendações do TCFD e dos Padrões SASB como ferramentas essenciais para fornecer aos mercados de capitais informações financeiras eficazes sobre clima e sustentabilidade. Enquanto os Padrões SASB priorizam a divulgação de informações ESG específicas de cada setor e com relevância financeira, as recomendações do TCFD concentram-se nos riscos e oportunidades ligados ao clima.