O que é relatório CSR?

Os requisitos para a CSR diferem entre as regiões geográficas e há poucas normas amplamente aceitas, se houver, o que significa que o conteúdo, o tamanho e o estilo dos relatórios de CSR podem variar muito entre as organizações. Isso pode ser visto como positivo por algumas organizações, pois lhes proporciona a flexibilidade de projetar e personalizar seus relatórios como acharem melhor.

A desvantagem da falta de normas comuns de geração de relatórios de CSR é que as organizações podem ser seletivas sobre exatamente quais informações divulgam e destacam em seus relatórios. Isso não apenas pode dificultar a realização de comparações precisas entre as organizações, mas também pode levar a acusações de greenwashing e danos à reputação.

Para evitar isso, as organizações devem procurar ser o mais abertas possível em seus relatórios. Isso inclui divulgar suas deficiências de CSR e áreas em que precisam melhorar, bem como seus sucessos. Quanto mais transparente for a organização, maior a probabilidade de os consumidores confiarem que essas questões realmente são importantes para a organização.