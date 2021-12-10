O que é relatório CSR?

Cada vez mais se exige e espera-se que as organizações relatem métricas de desempenho que vão além do desempenho financeiro. Os relatórios de responsabilidade social corporativa, ou relatórios de CSR, são uma abordagem que oferece transparência corporativa aos stakeholders sobre o desempenho social e ambiental de uma organização.
Neste artigo, vamos examinar os relatórios de CSR com mais detalhes, bem como a importância de usar um software especializado para capturar dados de CSR e medir o desempenho.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Os relatórios de CSR são a prática de relatar o desempenho de uma organização de métricas não financeiras, proporcionando transparência sobre o impacto da organização na sociedade e no ambiente. Normalmente lançados anualmente, os relatórios de desempenho de CSR são voluntários. No entanto, algumas jurisdições exigem que grandes organizações divulguem seu desempenho social e ambiental, ajudando investidores e consumidores a avaliar os impactos não financeiros da organização.
Historicamente, o foco do relatório de CSR estava diretamente nas métricas das redes sociais, mas esses relatórios cresceram para abranger outras medidas de sucesso não financeiras. Nos últimos tempos, o termo relatório CSR tem sido usado de forma intercambiável com o termo relatório ESG (Environmental, Social and Governance).
Evidências que mostram a preocupação das organizações com a sociedade e com o bem-estar e as condições de trabalho de seus funcionários podem ser encontradas já no século XIX, durante a Revolução Industrial. A filantropia também estava em ascensão durante esse período, e não era incomum que industriais e empreendedores fizessem doações para causas educacionais ou científicas.
Os relatórios de CSR modernos remontam a 1953, quando o termo foi oficialmente cunhado pelo economista americano Howard Bowen. Na década de 1970, a popularidade dos relatórios de CSR começou a se consolidar e, na década de 1980, muitas empresas estavam usando relatórios de CSR para demonstrar sua responsabilidade social, reforçar a reputação da marca e responder aos stakeholders.
Antes uma abordagem raramente usada em algumas organizações, o CSR agora é uma forma de autorregulação amplamente praticada em organizações de todos os portes e geralmente é liderada por um gerente de CSR nomeado.
Existem vários frameworks para apoiar os relatórios de CSR, dependendo se a organização deseja se concentrar em suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), desempenho econômico ou impacto social. Três frameworks de relatórios de RSC (Responsabilidade Social Corporativa) que são consistentemente bem avaliados pelos investidores são o Carbon Disclosure Project (CDP), o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e a Global Reporting Initiative (GRI).
Existem semelhanças e diferenças entre esses frameworks. O CDP se concentra em dados de GEE, água e desempenho da cadeia de suprimentos, para ajudar as organizações a proteger os recursos naturais e mitigar as mudanças climáticas. Enquanto isso, a GRI está mais focada no impacto social, ambiental e econômico das organizações em seus stakeholders.
Essas frameworks estão disponíveis publicamente e permitem que sejam feitas comparações entre Organizações — enquanto o DJSI o faz apenas por convite e os resultados não são divulgados públicos. O DJSI é usado principalmente por stakeholder que buscam avaliar conjuntamente os dados de ESG e o desempenho de uma organização.
Seja qual for a framework de CSR que você escolher, softwares como o IBM® Envizi ajudarão a otimizar o processo de criação de seu relatório. Ao automatizar a captura confiável de dados e consolidá-la em um único sistema, osoftware de sustentabilidade facilita a elaboração, criação e publicação de relatórios de CSR, em colaboração com sua equipe.
O software ajudará você a capturar métricas de CSR, calcular as emissões de GHG da sua organização e criar relatórios auditáveis que estejam em conformidade com as regulamentações e melhores práticas do setor. Recomendamos isso para economizar tempo, dinheiro e esforço durante o processo complexo de geração de relatórios de CSR. E, de fato, as melhorias de desempenho de CSR como esse software também podem ir além dos relatórios para apoiar a definição de metas de CSR e o acompanhamento dos resultados das iniciativas de desempenho.
Os requisitos para a CSR diferem entre as regiões geográficas e há poucas normas amplamente aceitas, se houver, o que significa que o conteúdo, o tamanho e o estilo dos relatórios de CSR podem variar muito entre as organizações. Isso pode ser visto como positivo por algumas organizações, pois lhes proporciona a flexibilidade de projetar e personalizar seus relatórios como acharem melhor.
A desvantagem da falta de normas comuns de geração de relatórios de CSR é que as organizações podem ser seletivas sobre exatamente quais informações divulgam e destacam em seus relatórios. Isso não apenas pode dificultar a realização de comparações precisas entre as organizações, mas também pode levar a acusações de greenwashing e danos à reputação.
Para evitar isso, as organizações devem procurar ser o mais abertas possível em seus relatórios. Isso inclui divulgar suas deficiências de CSR e áreas em que precisam melhorar, bem como seus sucessos. Quanto mais transparente for a organização, maior a probabilidade de os consumidores confiarem que essas questões realmente são importantes para a organização.
Um bom desempenho de CSR é um bom desempenho dos negócios. As pesquisas mostram sempre que o desempenho de CSR agrega valor real às organizações.
Os relatórios de CSR também podem funcionar como uma importante ferramenta de RP para as organizações, dando-lhes a oportunidade de comunicar suas iniciativas ambientais, showcase suas conquistas e se apresentar como socialmente responsáveis. Em um mundo em que investidores e consumidores estão examinando cada vez mais o desempenho social e ambiental, os relatórios de responsabilidade social corporativa e o desempenho são uma estratégia fundamental para as organizações.
As organizações devem se comprometer totalmente com suas iniciativas, e os funcionários devem estar envolvidos no processo e incentivados a causar um impacto positivo em seu trabalho diário. Quaisquer compromissos de CSR assumidos pela organização devem ser comunicados de forma clara e a sua implementação e eficácia devem ser respaldadas com evidências em todos os relatórios subsequentes.
Atualmente, os relatórios estão sendo cada vez mais substituídos pelos relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) da última geração. Os relatórios de ESG são mais abrangentes e tangíveis, e têm mais o apoio de ESG reporting frameworks reconhecidos do que de CSR.
Os relatórios ESG colocam maior ênfase na quantificação dos esforços ambientais e de sustentabilidade, em vez de apenas comunicar a responsabilidade social. Ela mede o desempenho de sustentabilidade em relação a métricas comparáveis e define metas exatas para o futuro, tornando os relatórios de ESG mais relevantes para a nossa situação atual com a crise climática e a demanda para que as organizações sejam éticas.
Relatórios de CSR significam Relatórios de Responsabilidade Social Corporativa. Um relatório de CSR é um documento, voltado para o ambiente interno e externo, que permite às organizações avaliar seu impacto ético, ambiental, filantrópico e econômico. É usado para se comunicar com os stakeholders sobre o desempenho social e de sustentabilidade de uma Organização.
Um bom relatório de CSR deve ser detalhado, transparente e flexível. Ele deve fornecer uma boa base de dados para atender aos requisitos de relatórios atuais e futuros. Deve haver dados para todas as principais métricas de sustentabilidade que se aplicam à sua organização, e você não deve omitir dados que possam refletir negativamente na organização.
Bons relatórios de CSR devem incentivar a confiança e o diálogo significativo entre as organizações e os stakeholders. Se você tiver várias stakeholders que preferem métodos específicos de geração de relatórios, pode fazer sentido usar mais de um framework de relatórios de CSR.
A melhor estrutura para relatórios de CSR depende da audiência, do valor e do propósito do relatório. Por exemplo, os investidores que desejam determinar as emissões de carbono ou a mitigação das mudanças climáticas de uma organização podem selecionar o framework CDP ou DJSI como a melhor escolha. Esses frameworks públicos também serão ideais se seu objetivo for comparar seus dados com os de seus pares.
No entanto, se o relatório de CSR se destinar a stakeholders, como ONGs, fornecedores, funcionários ou clientes, e busca determinar o impacto social, econômico ou ambiental de uma organização sobre esses stakeholders, o framework GRI pode ser mais apropriado.
Os relatórios de CSR são, em grande parte, voluntários. No entanto, algumas jurisdições, como Austrália, Canadá e Reino Unido, exigem que grandes organizações e outras que operam em setores específicos relatem seu desempenho social e ambiental. Atualmente não é obrigatório nos EUA, embora isso possa mudar em breve. Mesmo em países onde os relatórios de sustentabilidade não são obrigatórios, muitas organizações realizam voluntariamente relatórios de CSR. Isso pode ajudá-las no engajamento dos stakeholders, reforçar sua reputação com investidores e clientes e ajudá-las a atingir suas metas de divulgação.
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Saiba como os usuários do IBM Turbonomic alcançaram uma TI sustentável e reduziram sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, garantiram o desempenho das aplicações.
Descubra como o IBM Maximo pode ajudar a otimizar o valor dos ativos durante todo o ciclo de vida.
Saiba como os executivos de sustentabilidade e os líderes de neutralidade de carbono alcançam a conformidade com a CSRD.
Saiba como as organizações podem definir e alcançar metas claras de sustentabilidade que oferecem uma vantagem competitiva.
Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic.
Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.