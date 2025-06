Na corrida para reduzir as emissões, o consumo e os impactos ambientais, tudo deve ser levado em conta. A fim de transformarem os modelos de negócios, empresas de todos os setores priorizam a sustentabilidade nas principais operações e procuram atender às crescentes demandas dos principais stakeholders e clientes conscientes.

Mas as organizações não conseguem fazer isso sozinhas. A busca pela neutralidade de carbono só começa quando a organização monitora, rastreia e divulga a pegada de carbono, as metas de transição de energia e os dados ambientais, sociais e de governança (ESG).

Para beneficiarem o planeta e, ao mesmo tempo, garantirem a estabilidade financeira no longo prazo, as empresas precisam da combinação certa de parcerias estratégicas e tecnologia com IA para colocarem em prática as metas de sustentabilidade empresarial.

Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.