O que são modelos meteorológicos?

Os dois modelos globais mais conhecidos são o modelo Global Forecast System (GFS), do National Weather Service, e o modelo do European Center for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF), conhecidos como Modelo Americano e Modelo Europeu, respectivamente.



O GFS atualiza quatro vezes por dia e prevê dezesseis dias. O ECMWF atualiza apenas duas vezes ao dia e gera previsões para 10 dias, mas tem resolução superior ao GFS e, historicamente, apresenta previsões mais precisas.



Outro modelo de previsão conhecido é o North American Mesoscale Model (NAM), voltado para previsões regionais de curto prazo, com cobertura em toda a América do Norte e alcance de até 61 horas. O NAM é baseado no modelo Weather Research and Forecasting (WRF), um modelo de previsão de código aberto que também alimenta dois modelos amplamente utilizados executados pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA): o modelo Rapid Refresh (RR ou RAP) e o HRRR.



Existem outros modelos meteorológicos, como o modelo do Canadian Meteorological Centre (CMC), o modelo do UK Met Office, o modelo do German Weather Service (DWD), o modelo do Australian Bureau of Meteorology (BoM), entre outros. Cada modelo diferente é projetado para fazer previsões precisas que se concentram em coisas diferentes, incorporam dados diferentes e calculam com equações matemáticas diferentes para produzir o melhor tipo de precisão desejado. Cada um tem seus pontos fortes e suas limitações.