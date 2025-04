O que é descarbonização?

Será extremamente difícil, se não impossível, eliminar todas as emissões de gases de efeito estufa das atividades humanas. Portanto para atingir a neutralidade de carbono e eliminar as emissões de gases de efeito estufa será preciso remover as emissões residuais por meio de processos naturais ou soluções baseadas em tecnologia. Uma dessas tecnologias, chamada captura e armazenamento de carbono, envolve a captura de emissões de processos antes que elas sejam liberadas na atmosfera, seguida pelo armazenamento seguro e permanente das emissões capturadas no subsolo ou sua disponibilização para processamento posterior. Outra tecnologia é a captura direta de ar, que suga o dióxido de carbono do ar com ventiladores para passar o ar por meio de substâncias que se ligam especificamente ao dióxido de carbono.