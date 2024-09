Embora esses desafios e barreiras relacionados à registros, relatório e análise de dados de ESG possam, muitas vezes, impedir a definição de metas de sustentabilidade e o acompanhamento de objetivos, Katrina diz que é nesse ponto que ter o IBM® Envizi™ ESG Suite ao seu lado faz uma grande diferença. A Growthpoint vem usando produtos de software da Envizi, como o Sustainability Data Management, Building Ratings and Benchmarks e Interval Meter Monitoring desde 2017.

E os casos de uso do IBM Envizi só aumentaram à luz de uma nova estrutura de sustentabilidade que a Growthpoint anunciou em 2022. A estrutura abrange quatro temas - ambiental, econômico, pessoal e governança - com 11 áreas de foco importantes para a empresa e vinculadas a 20 metas mensuráveis. Metas ambientais, por exemplo, incluem alcançar neutralidade de missões de carbono para ativos de escritório e atividades corporativas até julho de 2025, manter uma classificação de Eficiência Energética NABERS de 5 estrelas em média para ativos de escritório, divulgar todas as fontes relevantes de emissões de gases de efeito estufa (GEE) do Escopo 3 e desviar, em média, 35% dos resíduos de aterros para os ativos de escritório de propriedade da Growthpoint até 2025."

Katrina e sua equipe usaram software da IBM Envizi para abordar várias facetas do desafio, começando pela consolidação de vários tipos de dados ESG que estavam isolados em diferentes operações comerciais.“O Envizi simplifica a captura de dados de diferentes fontes e agrupa tudo em uma única plataforma que podemos usar facilmente para gerar relatórios. Com aproximadamente 60 propriedades para monitorar, tentar fazer isso manualmente seria muito desafiador e deixaria espaço para erros”, diz Katrina.



Mas ter uma única fonte da verdade para seus dados ESG não é o suficiente. Para que Katrina e sua equipe tenham confiança na qualidade dos dados ESG, que constituem a base de suas divulgações e relatórios de sustentabilidade é fundamental que os dados sejam completos, precisos e possam resistir a revisões internas, bem como à garantia de terceiros.

"A Envizi nos ajuda imensamente com esse desafio, identificando lacunas e anomalias de dados. " Por exemplo, se faltarem faturas e não tivermos capturado os dados de consumo ou de custo de um determinado período, a funcionalidade de acréscimos nos ajuda a preencher essas lacunas para obtermos relatórios mais precisos", diz Katrina, acrescentando: "A Envizi nos permite cortar e analisar rapidamente os dados em qualquer formato, período de tempo e tipo de dados, de modo que é muito mais fácil gerenciar vários requisitos de relatórios."

Com a automação da captura e gestão de dados ESG, a equipe de sustentabilidade da Growthpoint atualmente composta por três especialistas em sustentabilidade pode obter benefícios significativos em economia de tempo e recursos."Demoraríamos o dobro do tempo para preparar divulgações se não tivéssemos Envizi. E, no ano passado [2022], uma única pessoa conseguia lidar com as divulgações, portanto, a eficiência dos recursos é significativa. Veja, por exemplo, a pesquisa GRESB, que podemos concluir na metade do tempo graças à funcionalidade da API GRESB da Envizi. No passado, a inserção de dados na planilha do GRESB levava muito tempo. Mas agora podemos enviar todos os nossos dados diretamente para a plataforma GRESB da Envizi", diz Katrina.

Com todos os seus dados ESG organizados, estruturados e prontos para auditoria, a equipe também conseguiu reduzir o trabalho manual cansativo e, em vez disso, utilizar esse tempo para tomar decisões estratégicas baseadas em dados.Para isso, Katrina encontra os dashboards de desempenho (um recurso de visualização de dados interativo dentro do IBM Envizi) para ser uma ferramenta poderosa: "Com os dashboards do Envizi, leva apenas alguns minutos para obter insights sobre o desempenho de qualquer ativo de construção, para que eu possa ter discussões apoiadas por dados com as equipes do local", diz ela. "Isso nos ajuda a compreender em quais ativos devemos concentrar nossos programas solares, por exemplo, pois essa é uma das nossas estratégias para alcançar emissões líquidas zero e melhorar nossa resiliência contra futuros aumentos nos preços de energia."