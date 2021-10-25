O que é sustentabilidade nos negócios?

Sustentabilidade nos negócios se refere à estratégia e às ações de uma empresa para reduzir impactos ambientais e sociais adversos resultantes de operações comerciais em um mercado específico. As práticas de sustentabilidade de uma organização são normalmente analisadas em relação a métricas ambientais, sociais e de governança (ESG).
Enquanto enfrentamos mudanças irreversíveis no sistema da Terra, a ameaça das mudanças climáticas tornou-se arriscada demais para ser ignorada. A superação dos limites ambientais está gerando preocupações com a possibilidade de efeitos dominó nos sistemas naturais e nas sociedades globais. As empresas enxergam pressão e oportunidade para estabelecer metas de sustentabilidade, caso ainda não tenham feito.
Mesmo durante a pandemia da COVID-19, as empresas continuaram alinhadas às metas de desenvolvimento sustentável (ODS) da Assembleia Geral das Nações Unidas definidas em 2015 e que se pretendem alcançar até 2030. Os ODS estabelecem metas universais que oferecem um roteiro para a sustentabilidade nos negócios em áreas como pobreza, desigualdade, degradação ambiental e mudanças climáticas.
Exemplos de sustentabilidade nos negócios:
Estamos fazendo negócios em um mundo imprevisível. As mudanças climáticas, a diminuição dos recursos naturais e as demandas cada vez maiores de nosso suprimento de energia e alimentos estão interrompendo operações comerciais e cadeias de suprimentos de maneiras inesperadas. Nunca foi tão importante que as organizações públicas e privadas repensassem a forma de atuarem. A transformação em um negócio sustentável bem-sucedido exige novos níveis de resiliência e agilidade fundamentados em práticas responsáveis que preservam nosso planeta.
A sustentabilidade é um imperativo comercial e deve ser fundamental para a estratégia e as operações de todos os negócios. As razões para isso são tanto éticas quanto financeiras:
Para proteger nosso planeta e nosso futuro, as empresas precisam impulsionar a descarbonização, atender aos requisitos regulamentares ambientais e aos prazos de conformidade e melhorar o consumo de recursos. As empresas que abrem caminho em práticas de negócios sustentáveis estão adotando novos modelos de negócios para conquistar clientes, aumentar a fidelidade à marca e descobrir novas oportunidades para reduzir custos.
As empresas que integram conscientemente práticas sustentáveis em suas operações estão recebendo valiosos benefícios comerciais. Entre eles:
Cerca de 55% dos consumidores afirmam que a responsabilidade ambiental é muito ou extremamente importante na escolha de uma marca.5 Ser conhecida como empresa sustentável pode melhorar o reconhecimento da marca e ajudar a atrair consumidores com predisposição favorável a empresas ativamente envolvidas em práticas sustentáveis.
Em 2021, quatro em cada cinco investidores pessoais planejaram agir sobre fatores de sustentabilidade ou responsabilidade social nos 12 meses seguintes.6
Os governos continuarão expandindo as regulamentações e os ODS corporativos. Mantenha-se à frente implementando soluções sustentáveis desde o início para atender a esses novos requisitos regulatórios e capturar, medir, comparar e relatar continuamente o desempenho ESG.
A pandemia da COVID-19 acelerou a transformação digital na maioria das empresas. Se essa transformação for sustentável, você estará construindo uma empresa mais resiliente e pronta para as interrupções e novas oportunidades.
As pessoas que procuram emprego ligado a um propósito desejam trabalhar em empresas sustentáveis e socialmente responsáveis. Criando uma reputação de negócio sustentável, você pode atrair e reter os funcionários certos para sua empresa.
Implementando práticas sustentáveis que reduzem o consumo de recursos e otimizam a eficiência operacional, os agentes de mudança de hoje tornam-se os vencedores de amanhã melhorando os resultados financeiros. Embora os esforços com maior impacto geral possam ter implementação mais cara no início, os ganhos no longo prazo justificarão o investimento.
Os primeiros líderes em sustentabilidade empresarial estão aplicando tecnologias digitais como inteligência artificial (IA), dados da Internet das Coisas (IoT), blockchain e nuvem híbrida para ajudar a operacionalizar a sustentabilidade em grande escala. Durante o processo, muitos estão descobrindo oportunidades de aumentar a eficiência, criar funcionários mais motivados e inspirados e clientes mais satisfeitos e fiéis. A chave da estratégia de sustentabilidade bem-sucedida é equilibrar os fatores ambientais com os principais diferenciais e demandas do mercado.
O primeiro passo para criar uma estratégia sustentável é garantir que as partes interessadas tenham uma visão clara e consensual sobre o estado futuro do negócio. Isso pode exigir ajuda externa para colocar todos na mesma direção. O IBM Garage para especialistas em sustentabilidade pode ajudar sua organização a identificar os principais desafios e oportunidades, priorizar ações críticas e medir resultados em relação às metas de sustentabilidade e de negócios para alcançar resultados em poucas semanas em vez de meses.
Em seguida, siga uma abordagem de estrutura com limite de tempo para implementar a visão sustentável em todos os aspectos da sua organização. Documente tudo em um sistema de gestão ambiental com funções, responsabilidades e prestação de contas definidas.
Finalmente, comece com iniciativas concretas capazes de gerar resultados tangíveis e mensuráveis e demonstrar valor. Isso demonstrará o valor da sustentabilidade nos negócios para obter mais adesão, criar impulso e ampliar.
Há cinco áreas de foco principais para planejar um caminho resiliente e lucrativo:
A última década teve o maior impacto de desastres naturais já registrado. As organizações devem considerar o impacto das mudanças climáticas, que está causando eventos climáticos extremos em suas operações comerciais de maneira cada vez maior e recorrente. Prepare-se para a disrupção com soluções que reúnem várias fontes de dados, incluindo dados proprietários, de terceiros, geoespaciais, meteorológicos e de IoT com análises avançadas. Preveja e planeje eventos climáticos críticos para permitir o desenvolvimento sustentável e garantir a continuidade dos negócios. Reduza os custos operacionais e a complexidade da conformidade e dos relatórios do ESG.
Os desafios globais de mudança climática e degradação ambiental, segurança, privacidade e gerenciamento de recursos exigem que as empresas garantam que sua infraestrutura seja projetada e gerenciada com resiliência em mente. Utilizando gerenciamento inteligente de ativos, monitoramento e manutenção preditiva, as organizações podem prolongar a vida útil dos ativos, reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção, otimizar os inventários de manutenção, reparo e operações, reduzir as emissões de CO2 e eliminar o desperdício. Isso os ajudará a cumprir as metas de ESG com lucratividade.
Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a rastreabilidade dos produtos que compram e os líderes da cadeia de suprimentos estão procurando investir em economias circulares que incentivem a reutilização. As soluções de blockchain podem proporcionar maior visibilidade da cadeia de suprimentos com consultas atualizadas de inventário e insights de desempenho que ajudam a criar confiança e transparência, garantindo autenticidade da origem ao consumo e ainda reduzindo o desperdício e o custo do atendimento. Enfrente desafios complexos de emissões de Escopo 3 estabelecendo a procedência do produto e minimize as emissões de logística otimizando o atendimento e a entrega com IA avançada.
Para possibilitar a eletrificação limpa em escala será preciso que os líderes se reúnam de novas maneiras para repensar como os sistemas elétricos operam e seu papel em uma economia com emissões de GEE zero. Impulsione a transformação para a descarbonização, melhorando a eficiência, a segurança, a confiabilidade e a resiliência da rede com o gerenciamento inteligente de ativos para energia e serviços públicos. Implementando a medição inteligente para entender melhor o uso real dos recursos, é possível manter ativos e recursos críticos operando com máxima eficiência, melhorando as operações dos equipamentos, reduzindo custos e aprimorando os serviços por meio da automação.
As empresas precisam incorporar a sustentabilidade à estrutura de seus negócios para obter os insights necessários para operacionalizar em escala. Isso permite que novos modelos e plataformas de negócios atinjam as metas de sustentabilidade, aumentem a eficiência operacional, cumpram os requisitos regulatórios, exponham oportunidades de inovação e melhorem a experiência do cliente criando vantagem competitiva.
Há vários desafios a serem superados na busca de se tornar uma empresa realmente sustentável:
Preparação do cliente
Embora a mentalidade em torno da sustentabilidade esteja mudando, nenhuma empresa pode ficar para trás e poucas podem se dar ao luxo financeiro de ficar muito à frente do apetite por ofertas sustentáveis. A cocriação de um futuro sustentável exige profundo conhecimento dos clientes e parceiros com os relacionamentos e ecossistemas certos para acompanhá-los nessa jornada.
Custo
A implementação de práticas de negócios sustentáveis normalmente exige investimentos iniciais mais elevados. No curto prazo, muitas vezes será mais barato manter o status quo. Algumas organizações precisarão de ajuda para construir um caso de investimento para mostrar como o investimento imediato resultará em lucratividade mais durável no longo prazo.
Inércia sistêmica
Embora a sustentabilidade seja uma meta importante, muitas vezes não é vista como mais importante do que outras prioridades importantes que podem trazer benefícios mais cedo. Muitas empresas planejam incrementos de dez anos, portanto embora um compromisso para 2050 seja bom, muitas vezes não é suficiente para impulsionar ações suficientes nesta década, do ponto de vista de planejamento. Tudo se resume à reformulação dos riscos como oportunidades e à fundamentação de que é necessário agir em relação à sustentabilidade agora para alcançar a sustentabilidade futura nos negócios.
Falta de ferramentas, insights e experiência
Não estar preparado para desenvolver visão, estratégia e estrutura de sustentabilidade corporativa é um risco enorme. As empresas podem não conseguir implementar soluções sustentáveis ou nem mesmo saber por onde começar. A sustentabilidade nos negócios está evoluindo e as respostas também. Todas as empresas precisam de um ecossistema de parceiros de inovação que os ajude a reinventar o mundo e criar um futuro sustentável.
Os insights dos dados ambientais estão mudando os comportamentos comerciais e sociais, resultando no surgimento da empresa sustentável. Assim a sustentabilidade nos negócios é uma megatendência que continuará afetando profundamente a competitividade das empresas e até mesmo a sobrevivência no mercado. Os líderes procuram aproveitar o poder dos dados, da IA e do blockchain para gerenciar os riscos climáticos e ambientais, otimizar o desempenho dos ativos e a utilização de recursos, impulsionar a descarbonização e construir cadeias de suprimentos mais sustentáveis.
A IBM® continua sua jornada de sustentabilidade, incluindo conservação e aquisição de energia renovável, redução de emissões de CO2 , reutilização e reciclagem de produtos e resíduos, redução de retiradas de água e manutenção da biodiversidade crítica. Promovendo melhorias constantes e definindo novas metas para a sustentabilidade ambiental em suas operações, os 30 anos de liderança ambiental da IBM podem ajudar a criar soluções de sustentabilidade boas para o seu negócio, sua marca e nosso planeta.
Acelere sua jornada de sustentabilidade planejando um caminho sustentável e lucrativo com soluções e plataformas abertas e baseadas em IA, além do profundo conhecimento do setor da IBM.
Utilize relatórios ESG para integrar silos de dados. Encontre novas oportunidades para incorporar práticas sustentáveis nas suas operações e simplificar os relatórios de emissões de gases de efeito estufa (GEE).
Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM® Turbonomic. Aumente a utilização, reduza os custos de energia e as emissões de carbono e obtenha operações continuamente eficientes, permitindo que as aplicações consumam somente o que precisam para funcionar.
Meça, monitore, preveja e relate a pegada de carbono ambiental de sua organização e entregue insights quase em tempo real para acelerar iniciativas de sustentabilidade e reduzir o impacto em suas operações de negócios e cadeia de suprimentos.
Incorpore considerações de sustentabilidade em suas operações e crie uma infraestrutura mais resiliente e sustentável, estendendo sua vida útil com gerenciamento inteligente de ativos, monitoramento e manutenção preditiva.
Reduza o desperdício, o custo de serviço e as emissões relacionadas à logística otimizando o atendimento e a entrega com soluções confiáveis de cadeia de suprimentos alimentadas por IA, apoiadas por blockchain e construídas em uma plataforma aberta de nuvem híbrida.
Melhore a eficiência, a segurança, a confiabilidade e a resiliência da rede, simplificando a manutenção e reduzindo as interrupções com gerenciamento inteligente de ativos e inteligência climática e ambiental avançada para energia e serviços públicos.
Os especialistas do IBM Garage para sustentabilidade podem ajudá-lo a identificar os principais desafios e oportunidades de sustentabilidade, priorizar ações críticas e medir os resultados em relação às metas de negócios e sustentabilidade para obter resultados rapidamente.
O IBM Turbonomic permite que você execute aplicativos de forma contínua, ininterrupta e econômica para ajudar a alcançar um desempenho eficiente dos aplicativos, ao mesmo tempo em que reduz os custos.