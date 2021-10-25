O que é sustentabilidade nos negócios?

Há vários desafios a serem superados na busca de se tornar uma empresa realmente sustentável:

Preparação do cliente

Embora a mentalidade em torno da sustentabilidade esteja mudando, nenhuma empresa pode ficar para trás e poucas podem se dar ao luxo financeiro de ficar muito à frente do apetite por ofertas sustentáveis. A cocriação de um futuro sustentável exige profundo conhecimento dos clientes e parceiros com os relacionamentos e ecossistemas certos para acompanhá-los nessa jornada.

Custo

A implementação de práticas de negócios sustentáveis normalmente exige investimentos iniciais mais elevados. No curto prazo, muitas vezes será mais barato manter o status quo. Algumas organizações precisarão de ajuda para construir um caso de investimento para mostrar como o investimento imediato resultará em lucratividade mais durável no longo prazo.

Inércia sistêmica

Embora a sustentabilidade seja uma meta importante, muitas vezes não é vista como mais importante do que outras prioridades importantes que podem trazer benefícios mais cedo. Muitas empresas planejam incrementos de dez anos, portanto embora um compromisso para 2050 seja bom, muitas vezes não é suficiente para impulsionar ações suficientes nesta década, do ponto de vista de planejamento. Tudo se resume à reformulação dos riscos como oportunidades e à fundamentação de que é necessário agir em relação à sustentabilidade agora para alcançar a sustentabilidade futura nos negócios.

Falta de ferramentas, insights e experiência

Não estar preparado para desenvolver visão, estratégia e estrutura de sustentabilidade corporativa é um risco enorme. As empresas podem não conseguir implementar soluções sustentáveis ou nem mesmo saber por onde começar. A sustentabilidade nos negócios está evoluindo e as respostas também. Todas as empresas precisam de um ecossistema de parceiros de inovação que os ajude a reinventar o mundo e criar um futuro sustentável.