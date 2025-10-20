IBM Impact Accelerator

Fornecer a organizações sem fins lucrativos e órgãos governamentais tecnologia da IBM e soluções de IA para apoiar comunidades em todo o mundo
Um engenheiro interage com uma tela sensível ao toque, simbolizando a conexão com a inovação e a tecnologia futuras., Boston - 21 de maio: cenas do evento IBM Think de 2024 na terça-feira, 21 de maio de 2024, no Boston BCEC. (Foto de Landon Nordeman)
Nossa iniciativa


O IBM Impact Accelerator é um programa de inovação social que apoia comunidades que enfrentam estresse ambiental e econômico em todo o mundo, por meio de tecnologias como IA e um ecossistema de especialistas. 

Até o momento, o IBM Impact Accelerator já apoiou 20 projetos globais em quatro eixos ativos focados em agricultura sustentável, energia limpa, gestão hídrica e cidades resilientes.


Nossos diferenciais

  • Escala global, impacto local

  • Duração do programa de dois anos

  • Sem custo para os participantes

  • Foco nas comunidades

Agricultura sustentável

Visão geral Soluções

Energia limpa

Visão geral Soluções

Gestão hídrica

Visão geral Soluções

Cidades resilientes

Visão geral Soluções

Nossas ofertas

IBM Consulting IBM watsonx IBM Granite IBM Research IBM® SkillsBuild IBM Software

Perguntas frequentes

A IBM acredita que a ciência, a tecnologia e a inovação podem ajudar a lidar com as questões ambientais e, ao mesmo tempo, ajudar as comunidades a lidar com as necessidades da sociedade.

O IBM Impact Accelerator formou 20 parcerias, cada uma com uma organização sem fins lucrativos ou governo diferente, divididas em quatro eixos: agricultura sustentável, energia limpa, gestão hídrica e cidades resilientes.

A IBM seleciona cinco organizações a cada ano, formando uma coorte, para se concentrar em lidar com uma área problemática específica de inovação social, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O processo de seleção inclui um edital público aberto a qualquer organização sem fins lucrativos ou governamental. As propostas são analisadas e avaliadas quanto à viabilidade e impacto, e selecionadas por meio dos processos de conformidade padrão da IBM. O processo de seleção incluirá comentários de especialistas da IBM em disciplinas como consultoria, pesquisa, software, escritório de diretoria de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa da IBM. Os critérios de seleção considerarão o nível de apoio dos candidatos às comunidades, a viabilidade e a sustentabilidade das soluções tecnológicas propostas e a transparência dos candidatos na medição e elaboração de relatórios, entre outras considerações.

A IBM colabora com as organizações para projetar, desenvolver e implementar soluções técnicas que beneficiem diretamente as comunidades. Ao longo da experiência, a IBM fornece acesso a plataformas como o IBM watsonx e os modelos de IA Granite, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence e tecnologias de código aberto da Red Hat, bem como orientação técnica para desenvolver capacidades de longo prazo. As organizações selecionadas para participar devem celebrar um contrato de concessão da IBM que regulamente o acesso à tecnologia, serviços e recursos da IBM.

O IBM Impact Accelerator está aberto a organizações sem fins lucrativos e organizações governamentais em todo o mundo.

A IBM planeja selecionar cinco organizações para esse programa a cada ano.