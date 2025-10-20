

O IBM Impact Accelerator é um programa de inovação social que apoia comunidades que enfrentam estresse ambiental e econômico em todo o mundo, por meio de tecnologias como IA e um ecossistema de especialistas.

Até o momento, o IBM Impact Accelerator já apoiou 20 projetos globais em quatro eixos ativos focados em agricultura sustentável, energia limpa, gestão hídrica e cidades resilientes.



Nossos diferenciais