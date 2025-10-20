Fornecer a organizações sem fins lucrativos e órgãos governamentais tecnologia da IBM e soluções de IA para apoiar comunidades em todo o mundo
O IBM Impact Accelerator é um programa de inovação social que apoia comunidades que enfrentam estresse ambiental e econômico em todo o mundo, por meio de tecnologias como IA e um ecossistema de especialistas.
Até o momento, o IBM Impact Accelerator já apoiou 20 projetos globais em quatro eixos ativos focados em agricultura sustentável, energia limpa, gestão hídrica e cidades resilientes.
Nossos diferenciais
Fornecendo ferramentas e insights para pequenos agricultores em todo o mundo.
Solução: Aplicativo Deltares Aquality
Local do projeto: Países Baixos
A Deltares, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos com sede noa Holanda, fez parceria com a IBM para aprimorar e expandir o alcance de seu aplicativo Deltares Aquality, buscando uma solução tecnológica para ajudar os agricultores a monitorar os níveis de nitrato e fornecer insights sobre perdas de nutrientes e a qualidade da água local.
Solução: OpenHarvest
Local do projeto: Malawi
A IBM e a organização global sem fins lucrativos Heifer International fizeram uma parceria para desenvolver o OpenHarvest, um aplicativo móvel que expande o acesso a dados agrícolas visuais, oferece recomendações especializadas (via mensagem de texto por SMS) para agricultores no Malawi, na África, por meio da IA e modelagem climática, viabilizando um melhor gerenciamento de fazendas e campos.
Solução: YvY
Local do projeto: América Latina
A Plan21 e a IBM, juntamente com desenvolvedores do El Tecnológico de Costa Rica (TEC), apoiaram o desenvolvimento de um aplicativo móvel, o YvY, que proporciona aos agricultores treinamento técnico para utilizar insights de dados meteorológicos, dados agronômicos e cálculos de pegada de carbono que facilitam o gerenciamento da produção e viabilizam uma melhor adaptação às mudanças climáticas.
Solução: CRM Connect
Localização do projeto: Índia
A IBM e o Nature Conservancy Center India desenvolveram uma plataforma de informações públicas chamada CRM Connect, um dashboard e portal da web, para promover práticas agrícolas regenerativas na Índia, com o objetivo de promover a sustentabilidade agrícola e reduzir o impacto do estresse ambiental nas comunidades.
Soluções: Liquid Prep, Soil & Water Assessment Tool (“SWAT”) VEXA
Local do projeto VEXA: Estados Unidos
A IBM e a Texas A&M AgriLife colaboraram para promover a agricultura sustentável com soluções que incluem o Liquid Prep, que ajuda os agricultores a otimizar o uso de água, e o SWAT VEXA, um assistente virtual interativo de IA generativa que fornece insights sobre o solo e a água. Essas soluções visam apoiar agricultores, gestores de água e terras e comunidades em regiões agrícolas e urbanas nos EUA.
Ajudando a tratar do acesso à eletricidade, o uso de energia renovável e a transição energética.
Solução: Green Taqa
Local do projeto: Egito
A IBM e a Environment Without Borders Foundation (EWBF) criaram o Green Taqa, um ecossistema de plataforma inovador criado para expandir o acesso a recursos e fornecedores de energia limpa para comunidades em todo o Egito.
Saiba mais
Soluções: Open Building Insights and Modeling Urban Growth
Local do projeto: Quênia e Índia
A IBM e a Sustainable Energy for All (SEforAll) trabalharam juntas em dois projetos, Open Building Insights e Modeling Urban Growth, para permitir que os formuladores de políticas identificassem as necessidades de energia e infraestrutura das comunidades em regiões em desenvolvimento.
Soluções: Electricity Access Forecasting (modelo de IA) e Clean Energy Equity Index (modelo geoespacial estatístico)
Localização do projeto: sul global — África, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio
Para fornecer apoio à tomada de decisões baseada em dados rumo a uma transição energética justa, a IBM e o UNDP lançaram novos modelos interativos para analisar questões complexas relacionadas à energia.
A Net Zero Atlantic colaborou com a IBM para criar uma ferramenta digital interativa que exibirá geoespacialmente os impactos ambientais e socioeconômicos de possíveis futuros do sistema de energia para a Nova Escócia. Em última análise, o objetivo é que as comunidades indígenas na Nova Escócia aproveitem os recursos avançados de modelagem para informar suas entradas no planejamento de energia e desenvolvimento.
O Governo da cidade de Miyakojima trabalhou com a IBM para apoiar o desenvolvimento de uma estratégia de energia renovável, incluindo uma microrrede na Ilha de Miyakojima, uma comunidade distante que enfrenta um grave estresse ambiental devido a tufões no Japão, com o objetivo de ajudar seus residentes, que dependem de um ambiente local limpo para os setores do turismo e para a agricultura.
Atendendo a comunidades que enfrentam escassez e falta de água potável.
Solução: My FarmWell
Localização do projeto: região do Oriente Médio e Norte da África (MENA)
A IBM e a University of Sharjah criaram o My FarmWell, um aplicativo móvel projetado para lidar com os desafios da escassez de água e promover a agricultura sustentável. O aplicativo integra o IBM Cloud e dados hídricos e climáticos específicos da região para fornecer aos agricultores insights oportunos no nível de fazenda.
A IBM e a University of Chicago Trust em Bangalore agregarão informações sobre a qualidade da água na Índia; construirão e implementarão ferramentas desenvolvidas para democratizar o acesso a informações sobre a qualidade da água e ajudarão a melhorar a gestão de recursos hídricos das principais organizações do governo e sem fins lucrativos.
A IBM e a University of Illinois estão colaborando para construir um modelo de inundações impulsionado por IA. Aproveitando as tecnologias da IBM, como o watsonx.ai e o IBM Cloud, o objetivo é melhorar a previsão de chuvas e o forecasting de inundações nas Montanhas Apalaches, nos EUA.
A IBM e o Instituto Yarandu criarão uma plataforma baseada na nuvem para planejamento de infraestrutura de saneamento no Brasil, juntamente com prestadores de serviços públicos e governos locais.
A IBM e a Water Corporation trabalharão em aprimoramentos de dados e IA, fornecidos por meio de painéis e relatórios, com foco nas iniciativas de qualidade da água dos Aboriginal Communities Water Services.
Trazendo soluções baseadas em tecnologia para promover a resiliência das cidades.
A IBM e a C40 Cities, uma rede global de quase 100 prefeitos das principais cidades do mundo, estão trabalhando juntas para criar uma solução baseada em dados e impulsionada por IA para ajudar as cidades a analisar possíveis riscos que possam surgir como resultado do calor extremo e do efeito ilha do calor urbano. A nova solução visa permitir que as cidades criem estratégias de adaptação para ajudar a aliviar os riscos para a saúde da população e o ônus econômico, ao mesmo tempo em que fortalecem os esforços nacionais de resiliência.
Por meio de um acordo com o World Food Program USA, a IBM está colaborando com o World Food Programme (WFP) da ONU para aprimorar a ferramenta geoespacial "GeoTar" do WFP com recursos avançados de IA e dados. O GeoTar cria mapas de vulnerabilidade, ajudando a melhorar decisões operacionais, como direcionamento e priorização. As novas funcionalidades apoiarão os escritórios do WFP nos países que estejam engajados no combate à fome global e na melhoria da segurança alimentar, que pode ser perturbada por desastres ambientais, como secas, inundações ou deslizamentos de terra.
A IBM e o Mass General Brigham, um sistema de saúde acadêmico integrado sem fins lucrativos, estão trabalhando juntas para desenvolver uma ferramenta de IA para sistemas de saúde e centros de saúde comunitários que enfrentam calor extremo. A ferramenta será desenvolvida para ajudar a prever eventos de calor extremo hiperlocais, identificar pacientes em risco e fornecer avisos automatizados confiáveis quando uma onda de calor for iminente. A nova solução informará aos pacientes sobre os recursos disponíveis para eles, ao mesmo tempo em que ajudará os médicos a tomar medidas preventivas, rastreando e intervindo em fatores de risco para os pacientes.
A IBM e o Janaagraha Center for Citizenship and Democracy estão colaborando para construir uma plataforma de dados e análise de dados de cidades. Ao consolidar dados em nível de cidade, a plataforma será projetada de modo a permitir a tomada de decisão baseada em dados para intervenções informadas por governos na Índia que visam melhorar a qualidade de vida das populações urbanas, como melhorar a prestação de serviços e promover o desenvolvimento urbano sustentável.
A IBM e a Kota Kita, uma organização sem fins lucrativos que promove cidades sustentáveis, socialmente justas, equitativas e democráticas, estão trabalhando juntas para desenvolver novos modelos de IA para identificar e atender às necessidades dos cidadãos de Samarinda (Indonésia) expostos ao estresse ambiental. Os modelos serão projetados para considerar vulnerabilidades físicas, como desastres naturais, e variáveis econômicas e sociais, como crescimento demográfico e acesso à água potável.
A IBM acredita que a ciência, a tecnologia e a inovação podem ajudar a lidar com as questões ambientais e, ao mesmo tempo, ajudar as comunidades a lidar com as necessidades da sociedade.
Soluções inovadoras e habilitadas por tecnologia têm o potencial de impulsionar o progresso global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para quase 90% em comparação com os atuais 66%, lidar com a lacuna anual de financiamento de US$ 14 a 17 trilhões para os ODS.
Ao unir especialistas e tecnologia, a IBM queria encontrar uma maneira de escalar e acelerar soluções que apoiam as comunidades.
O IBM Impact Accelerator formou 20 parcerias, cada uma com uma organização sem fins lucrativos ou governo diferente, divididas em quatro eixos: agricultura sustentável, energia limpa, gestão hídrica e cidades resilientes.
A IBM seleciona cinco organizações a cada ano, formando uma coorte, para se concentrar em lidar com uma área problemática específica de inovação social, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O processo de seleção inclui um edital público aberto a qualquer organização sem fins lucrativos ou governamental. As propostas são analisadas e avaliadas quanto à viabilidade e impacto, e selecionadas por meio dos processos de conformidade padrão da IBM. O processo de seleção incluirá comentários de especialistas da IBM em disciplinas como consultoria, pesquisa, software, escritório de diretoria de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa da IBM. Os critérios de seleção considerarão o nível de apoio dos candidatos às comunidades, a viabilidade e a sustentabilidade das soluções tecnológicas propostas e a transparência dos candidatos na medição e elaboração de relatórios, entre outras considerações.
A IBM colabora com as organizações para projetar, desenvolver e implementar soluções técnicas que beneficiem diretamente as comunidades. Ao longo da experiência, a IBM fornece acesso a plataformas como o IBM watsonx e os modelos de IA Granite, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence e tecnologias de código aberto da Red Hat, bem como orientação técnica para desenvolver capacidades de longo prazo. As organizações selecionadas para participar devem celebrar um contrato de concessão da IBM que regulamente o acesso à tecnologia, serviços e recursos da IBM.
O IBM Impact Accelerator está aberto a organizações sem fins lucrativos e organizações governamentais em todo o mundo.
A IBM planeja selecionar cinco organizações para esse programa a cada ano.