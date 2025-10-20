Impacto na prática

A IBM tem um compromisso de longa data com a responsabilidade social corporativa, impulsionando uma meta compartilhada de criar um mundo melhor para seus funcionários e comunidades globais.

Um saguão de escritório contemporâneo com pessoas sentadas em móveis vibrantes. O ambiente inclui grandes janelas com vistas urbanas, plantas internas e uma mistura de vermelho e tons neutros. Duas pessoas estão conversando enquanto outra trabalha sozinha em segundo plano.

Impacto social 

Colaboramos com organizações sem fins lucrativos, universidades e entidades governamentais para ampliar nosso impacto, escalar iniciativas e criar mudanças duradouras e significativas.
Nosso foco
Instrutor escrevendo em quadro branco
Educação e habilidades

Investindo no futuro do trabalho, a IBM está adotando uma abordagem estratégica para expandir o acesso à tecnologia e à educação em IA, construindo o pipeline de talentos.
Professor e aluno trabalhando em projeto de robótica
Inovação social

Unindo especialistas e tecnologia, buscamos melhorar a vida e as oportunidades econômicas em todo o mundo, criando um impacto duradouro e escalável. 
Voluntário dobrando cobertores doados
Doações e voluntariado

Apoiar comunidades locais em todo o mundo está no epicentro de nosso trabalho e é fundamental para nosso compromisso. 
Nossas metas 30 milhões

Qualificar 30 milhões de pessoas até 2030 e treinar dois milhões de alunos em IA até 2026

 75 milhões

Fornecer até US$ 75 milhões em doações em dinheiro e em espécie de tecnologia e serviços até 2028

 4M

Alcançar a meta de quatro milhões de horas de voluntariado até o final de 2025

Histórias de impacto

Na IBM, nosso compromisso em criar um mundo melhor impulsiona nossa cultura e a dedicação de nossos funcionários e comunidades.

Veja o impacto da CSR na prática

Programas

Grupo de pessoas engajadas em apresentação
Programas de voluntariado de assinatura

Envolver-se em iniciativas orientadas por propósito alinhadas com educação, habilidades e inovação social

 Explorar mais
Dois estudantes trabalhando juntos em um projeto
IBM® SkillsBuild

Capacitar alunos e educadores com habilidades e credenciais de IA para o futuro do trabalho

 Saiba mais
Desenvolvedor liderando um exercício de programação
IBM Impact Accelerator

Apoiar comunidades ao redor do mundo por meio de IA e colaborações de especialistas

 Leia mais
Grupo de pessoas engajadas em uma apresentação em frente a quadro branco
IA da IBM para impacto

Equipando organizações sem fins lucrativos para transformar operações e escalar impacto por meio do poder da IA

 Saiba mais

Sala de imprensa

Equipando a última geração de desenvolvedores em universidades com habilidades de IA
Inovação social impulsionada por IA para criar cidades mais resilientes
IBM se compromete a treinar dois milhões em IA até o final de 2026
SEforALL e IBM lançam novas soluções de IA para energia e desenvolvimento urbano