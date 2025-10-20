A IBM tem um compromisso de longa data com a responsabilidade social corporativa, impulsionando uma meta compartilhada de criar um mundo melhor para seus funcionários e comunidades globais.
Colaboramos com organizações sem fins lucrativos, universidades e entidades governamentais para ampliar nosso impacto, escalar iniciativas e criar mudanças duradouras e significativas.
Investindo no futuro do trabalho, a IBM está adotando uma abordagem estratégica para expandir o acesso à tecnologia e à educação em IA, construindo o pipeline de talentos.
Unindo especialistas e tecnologia, buscamos melhorar a vida e as oportunidades econômicas em todo o mundo, criando um impacto duradouro e escalável.
Apoiar comunidades locais em todo o mundo está no epicentro de nosso trabalho e é fundamental para nosso compromisso.
Qualificar 30 milhões de pessoas até 2030 e treinar dois milhões de alunos em IA até 2026
Fornecer até US$ 75 milhões em doações em dinheiro e em espécie de tecnologia e serviços até 2028
Alcançar a meta de quatro milhões de horas de voluntariado até o final de 2025
Envolver-se em iniciativas orientadas por propósito alinhadas com educação, habilidades e inovação social
Capacitar alunos e educadores com habilidades e credenciais de IA para o futuro do trabalho
Apoiar comunidades ao redor do mundo por meio de IA e colaborações de especialistas
Equipando organizações sem fins lucrativos para transformar operações e escalar impacto por meio do poder da IA