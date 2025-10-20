A IBM aspira ser a catalisadora que faz o mundo funcionar melhor.
Estamos investindo no futuro do trabalho com uma abordagem holística que promove o acesso à educação e à formação.
Como empresa de tecnologia, a IBM está desempenhando um papel fundamental ao permitir que as organizações transformem ambição em ação.
Os IBMers são capacitados para adotar medidas significativas, dedicando suas habilidades e tempo para fazer uma diferença positiva no mundo.
Na IBM, cultivamos uma cultura de inclusão e colaboração, onde cada IBMer pode causar um impacto positivo e, ao mesmo tempo, ser autêntico no ambiente de trabalho.
A IBM continua a adotar ações deliberadas para gerar resultados reais em responsabilidade ambiental.
A IBM está promovendo a IA responsável por meio de uma abordagem multidisciplinar e multidimensional que integra ética à tecnologia.
Ele criou o REX (acrônimo de Rescue & Exploration), um robô autônomo de quatro patas usando o IBM watsonx.
Ele está desenvolvendo esforços para criar soluções que permitem intervenções de energia e infraestrutura baseadas em dados em economias em desenvolvimento.
Criada para acreditar que poderia tornar o mundo um lugar melhor, Kim transforma essa crença em realidade por meio do voluntariado comunitário.
A IBM foi classificada como uma das principais empresas confiáveis nos Estados Unidos pela Newsweek
A IBM foi reconhecida pelo Organizational Leadership Award do Climate Registry
A Forbes reconheceu a IBM como uma das 100 principais empresas dos EUA por nossa posição para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fazer a transição para uma economia de baixa emissão de carbono até 2050
IBM foi reconhecida como uma das melhores empregadoras para novos graduados pela Forbes, reforçando nosso compromisso em investir em programas de aprendizado e em novos funcionários.
A IBM foi reconhecida pela Ethisphere por relacionar boas práticas éticas a um bom desempenho financeiro
A IBM foi premiado com o Golden Peacock Award por sustentabilidade em 2024 pelo Institute of Directors, Índia
A IBM recebeu reconhecimento da Hunt Scanlon Media por nosso foco contínuo em nossos funcionários
A IBM recebeu o prêmio Gold do International Green Apple Environment Award na categoria Beautiful Buildings 2023, pelo Thomas J. Watson Research Center em Yorktown Heights, no estado de Nova York.
A IBM tem um dos 10 melhores desempenhos ambientais, indo além das divulgações e ações ambientais padrão e aproveitando nossos modelos de negócios exclusivos para causar impacto
A IBM recebeu o SEAL Sustainable Product Award no SEAL Business Sustainability Awards de 2023 pelo IBM z16.