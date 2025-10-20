Impacto da IBM

A IBM aspira ser a catalisadora que faz o mundo funcionar melhor.

Várias pessoas atravessando a rua

Dedicados a fazer a diferença

Na IBM, combinamos nosso talento, tecnologia e comunidade de parceiros e líderes para criar mudanças positivas. Nosso compromisso com a inovação e colaboração nos capacita a enfrentar desafios urgentes e melhorar a vida em comunidades ao redor do mundo.
Nossas áreas de foco
Educação e habilidades

Estamos investindo no futuro do trabalho com uma abordagem holística que promove o acesso à educação e à formação.

 Explore educação e habilidades
Inovação social

Como empresa de tecnologia, a IBM está desempenhando um papel fundamental ao permitir que as organizações transformem ambição em ação.

 Explore a inovação social
Doações e voluntariado

Os IBMers são capacitados para adotar medidas significativas, dedicando suas habilidades e tempo para fazer uma diferença positiva no mundo.

 Explore doações e voluntariado
Inclusion@IBM

Na IBM, cultivamos uma cultura de inclusão e colaboração, onde cada IBMer pode causar um impacto positivo e, ao mesmo tempo, ser autêntico no ambiente de trabalho. 
Ambiente

A IBM continua a adotar ações deliberadas para gerar resultados reais em responsabilidade ambiental.

 Explore o meio ambiente
IA responsável

A IBM está promovendo a IA responsável por meio de uma abordagem multidisciplinar e multidimensional que integra ética à tecnologia.

 Explore a IA responsável
Histórias de impacto
Retrato de Gian-Luca Fenocchi
Gian-Luca Fenocchi

Ele criou o REX (acrônimo de Rescue & Exploration), um robô autônomo de quatro patas usando o IBM watsonx.

 Leia a história de Gian-Luca
Retrato de Alexandros Korkovelos
Alexandros Korkovelos

Ele está desenvolvendo esforços para criar soluções que permitem intervenções de energia e infraestrutura baseadas em dados em economias em desenvolvimento.

 Leia a história de Alexandros
Retrato de Kim Cook-Boyd
Kim Cook-Boyd

Criada para acreditar que poderia tornar o mundo um lugar melhor, Kim transforma essa crença em realidade por meio do voluntariado comunitário. 

 Leia a história de Kim

Prêmios

Most Trustworthy Companies in America 2025

A IBM foi classificada como uma das principais empresas confiáveis nos Estados Unidos pela Newsweek
Most Reliable Companies in America 2025

A IBM foi classificada como uma das principais empresas confiáveis nos Estados Unidos pela Newsweek 
Organizational Leadership 2025

A IBM foi reconhecida pelo Organizational Leadership Award do Climate Registry
Net Zero Leaders 2024

A Forbes reconheceu a IBM como uma das 100 principais empresas dos EUA por nossa posição para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fazer a transição para uma economia de baixa emissão de carbono até 2050 
The Best Employers for New Graduates 2024

IBM foi reconhecida como uma das melhores empregadoras para novos graduados pela Forbes, reforçando nosso compromisso em investir em programas de aprendizado e em novos funcionários.
World’s Most Ethical Companies 2024

A IBM foi reconhecida pela Ethisphere por relacionar boas práticas éticas a um bom desempenho financeiro 
Golden Peacock Award 2024

A IBM foi premiado com o Golden Peacock Award por sustentabilidade em 2024 pelo Institute of Directors, Índia
Climate Leaders 2024

O USA Today reconheceu a IBM por reduzir nossa pegada de carbono
Excellence in Culture Award 2023

A IBM recebeu reconhecimento da Hunt Scanlon Media por nosso foco contínuo em nossos funcionários
Beautiful Buildings 2023

A IBM recebeu o prêmio Gold do International Green Apple Environment Award na categoria Beautiful Buildings 2023, pelo Thomas J. Watson Research Center em Yorktown Heights, no estado de Nova York.
2023 Top Companies for the Environment

A IBM tem um dos 10 melhores desempenhos ambientais, indo além das divulgações e ações ambientais padrão e aproveitando nossos modelos de negócios exclusivos para causar impacto  
2023 SEAL Sustainable Product Award

A IBM recebeu o SEAL Sustainable Product Award no SEAL Business Sustainability Awards de 2023 pelo IBM z16.

2023 Latin Trade Index Americas Sustainability Award

A IBM foi eleita uma das cinco empresas mais sustentáveis da América Latina em 2023