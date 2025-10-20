Doações e voluntariado

Em 1931, o primeiro CEO da IBM, Thomas J. Watson, declarou o "dever com a comunidade" como uma obrigação para os IBMers. Embora nosso foco estratégico como empresa evolui para ajudar o mundo a funcionar melhor, a cultura e os valores da IBM permanecem.



Os IBMers estão comprometidos em se envolver com iniciativas orientadas por propósito por meio de nossos programas de voluntariado exclusivos, que se alinham com nossas áreas prioritárias de educação e inovação social. A IBM também tem um abrangente programa global de doações, que nos permite fornecer conhecimento especializado, tecnologia e financiamento para apoiar essas prioridades e causar um impacto significativo nas comunidades mais necessitadas. Como parte desse programa, os IBMers são incentivados a dedicar tempo para realizar trabalho voluntário, com folga voluntária remunerada e recompensas de voluntariado.